大華超市亞市開新店 10/5前有驚喜價

大華超市亞市新分店新開業，一大早即有民眾大排長龍。（記者王若然／攝影）

深受華人及其他族裔喜愛的大華超市（99 Ranch Market），9月30日開張了亞凱迪亞 市（Arcadia）第二分店。該新分店位於該市購物中心「The Shops at Santa Anita」內，開業當天吸引大批民眾光臨，並於29、30日兩天贈好禮，慶祝開業及答謝顧客。

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亞市五位市議員到場祝賀。（記者王若然／攝影）

該大華超市是亞凱迪亞市的第二家分店，占地3萬3000呎，為顧客提供6大門類，超過1萬餘件商品。當天上午9時該店舉辦了盛大開業儀式。大華超市執行長（CEO）Alice Chen，主席Jonson Chen，副主席Yong You，大華超市南加州 地區營運長（COO）David Thai，以及亞凱迪亞市市長April. A Verlato等5位市議員全員到場，亞凱迪亞市消防局局長孫振傑（Chen Suen）、警察局長Roy Nakamura也到場祝賀。

大華超市亞凱迪亞新分店開業剪綵儀式。（記者王若然／攝影）

Alice Chen在開業典禮上介紹，31年前，亞凱迪亞第一家大華超市開業時，大華集團旗下還不到10家店，今天開業的是大華超市集圑的第59家分店。大華超市未來繼續努力成為大家最喜愛的超市。

大華超市（99 Ranch Market）亞凱迪亞市（Arcadia）第二分店商品超1萬件。（記者王若然／攝影）

雖然當天上午9時大華超市開門迎客，但大批民眾早已在門外排起了長隊。最早的一批顧客早上6時剛過就開始排隊。大華超市開業大酬賓，包括：前100名顧客有25元禮品卡相贈；29日、30日兩天，消費49元或以上的民眾可獲贈經典吐司一袋，消費79元及以上民眾可以獲贈威化棒一桶，消費99元及以上的民眾，可獲贈神秘禮品袋一個，禮品可以疊加領取。此外，現場參與活動可獲得限量版大華超市超大手提購物袋一個，送完為止。

9月30日至10月5日期間，該分店多種商品有驚喜價，包括雪蟹腿每磅5.99元，市面上稀缺的匯豐甜辣醬4.99元一瓶，每人限購一瓶。

大華超市市場經理Henry Chung介紹，這家分店設在商場裡面，主打「新世代」特色。在肉類區，新增特有的日本和牛以及美國高品質牛肉，並新添相應肉類處理服務。如顧客可依喜好要求對牛肉進行薄切、厚切處理。魚部有新鮮、冷凍的上百種海鮮，並有處理、烹飪服務，一步到位。

此外，該處大華分店的麵包部、熟食部特別為商場顧客群推出額外服務，新增麻辣燙、煎餅果子等美食，麵包部有吐司盒子等，也是該店的獨家服務。Henry Chung表示，為了迎合年輕顧客，這家分店還有化妝品、護膚品專區。