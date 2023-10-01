紅藍卡即將開始註冊 聯合健保提供相關資訊

「自耕健康講座」昨天登場，聯合健康保險多元文化市場經理Dana Stanglmaier（左起）、多元文化市場總監Rita Tolbert、主講人陳文珊、林幸隆和李立元、洛杉磯世界日報社長于趾琴在開場合影。（記者朱敏梓/攝影）

由世界日報 及聯合健保 共同舉辦、服務銀髮族的園藝與健保講解活動「自耕健康講座」，於9月30日在蒙特利公園市Courtyard by Marriott酒店登場，活動由洛城知名主持人倪北嘉主持。

主辦方洛杉磯世界日報社長于趾琴、聯合健康保險多元文化市場總監(United Healthcare Director of Multicultural Marketing) Rita Tolbert、聯合健康保險多元文化市場經理(UnitedHealthcare Manager of Multicultural Marketing) Dana Stanglmaier 特地到場，為本次活動助陣。

自耕健康講座由世界日報及聯合健保共同舉辦。（記者朱敏梓/攝影） 洛杉磯世界日報社長于趾琴為林幸隆頒贈感謝狀。（記者朱敏梓/攝影） 洛杉磯世界日報社長于趾琴為李立元頒贈感謝狀。（記者朱敏梓/攝影）

于趾琴於致詞時對現場來賓表達歡迎之意，並感謝聯合健保的支持。她指出，世界日報不僅提供新聞資訊，守望華人社區，還舉辦各種活動，希望為華人社區提供一個互惠、互助、互相關懷的平台，就如同這場講座，讓大家能夠掌握園藝和種植有機蔬果的知識和紅藍卡 等專業資訊。

聯合健保多元文化市場總監Rita Tolbert為現場長者們送上了中秋祝福。她表示，紅藍卡的年度註冊期即將開始，聯合健保希望藉此活動為大家提供相關資訊，包括註冊窗口、註冊要求等，為大家選擇紅藍卡提供幫助。

隨後，于趾琴特地為聯合健保以及當天三位主講人陳文珊、林幸隆和李立元頒發了感謝狀，感謝他們對這次講座的付出和支持。