亞市防災講座 幫助長者注意居家安全

亞凱迪亞消防局局長孫振傑鼓勵，年長的亞裔社區居民積極聯繫，提出問題和疑慮，不必因語言障礙而猶豫。。（記者張庭瑜╱攝影）

樂活50加攜手加州消防基金會（California Fire Foundation）9月29日在亞凱迪亞 （Arcadia）圖書館禮堂舉辦「急難防災講座」。 向亞市市民說明在面臨災難時應採取的關鍵措施，吸引約百位市民參與。

現場吸引約百位長者一同參與本次講座。（記者張庭瑜╱攝影）

亞凱迪亞消防局局長孫振傑表示，身為亞裔 美國人，他深刻理解保護年長父母的重要性，幫助他們全面獲取資訊，接受更好教育，以應對緊急災難情況。因此，亞市消防局在多個社交媒體平台上都有帳號，提供有關安全提示、重大活動和城市火災緊急事件等重要信息，鼓勵年長的亞裔社區居民積極聯繫，提出問題和疑慮，不必因語言障礙而猶豫。

紅十字會代表也分享應對緊急情況的建議，強調個人和家庭需要關注自身安全，並與鄰居互相照應。她建議民眾儲備足夠的水、急救包、手電筒、備用電池和口哨等基本物品，並在家中備有罐頭食物和開罐器。此外，她鼓勵個人和社區之間的互助合作，幫助長者改善居家安全，包括增加照明、更換不適合的設施等。

樂活50加基金會創辦人李兆平指出，9月是美國的全國緊急準備月，主辦方特別邀請華裔消防局長參與，希望更好地幫助所有年長者，包括克服語言障礙或其他困難。

亞市前市長戴守真與李兆平合影，呼籲市民關注住宅安全並充分善用資源。（記者張庭瑜╱攝影）

活動中，紅十字會也向民眾宣導，他們提供免費在市民家中安裝煙霧偵測器的服務。美國退休 者協會（AARP）分享如何在家中確保安全，特別是預防跌倒，指導長者如何改善居家安全，包括增加照明、更換不適合的設施等。

此外，孫振傑提醒亞凱迪亞市民，自1994年以來，亞市推出護理人員會員計劃（PMP），為居民和企業主提供免費、無限制的24小時緊急護理人員和救護車服務，只收象徵性的年費。亞市所有居民和企業主都有資格成為這個有價值的項目成員。年費根據居民類別而定，目前，一般居民每戶每年只需支付51元費用，符合資格的低收入居民每年24元，而住在退休機構的居民每年27元。企業主則可以根據員工人數，選擇每年僅付54元的費用。