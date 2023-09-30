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洛市驅逐房客案 今年已近5萬件

【洛杉磯訊】
2023年2月至7月間，洛杉磯市15個行政區的驅逐案數量統計。（洛市主計長辦公室）
2023年2月至7月間，洛杉磯市15個行政區的驅逐案數量統計。（洛市主計長辦公室）

洛杉磯市主計長Kenneth Mejia近日宣布，洛杉磯住房部的數據發現，該市今年2月至8月間，驅逐租客案有近5萬件。

具體來說，今年2月至7月間，住房部簽發了近4萬件驅趕租客令，8月有5575件，加上2月至7月間有4748件案子通過郵寄發出，不在上述統計之列，合計有近5萬件租客驅逐案。

根據洛杉磯市主計長辦公室，96%的驅逐租客案件是出於房租逾期未繳，總共欠租達1億8650萬元。驅逐案發生最多的三個地區分別為郵編09928的好萊塢地區，有3585個案件；其次為郵編為90036的Fairfax地區，有2458個案件；郵編為91367的伍蘭岡地區，有2099個案件。

洛杉磯市驅逐令簽發最多的三個行政地區分別為14區，13區和第3區，代表這些區域的市議員分別為梁家訓（Kevin de León），Hugo Soto-Martinez以及BobBlumenfield。

據統計，在面臨被驅趕的租客中，有1萬9325位人均欠租超過3000元，1萬5652位人均欠租在2000至3000元之間，9776位人均欠租在1000至2000元間。

洛杉磯市主計長辦公室表示，根據該市的「正當理由條例」（Just Cause Ordinance），租客所欠租金若低於一個月的市場租金值（Fair Market Rent），房東不能申請驅逐令。然而，有6062件驅逐案，租客欠租未達到一個月的市場租金值。

近日，洛杉磯市為了防止租客在疫情保護條例到期後被大規模驅趕，推出了緊急租客協助項目，旨在幫助低收入群體繳納房租。該項目可為符合資格者提供最多六個月的租金。該項目資金來源於豪宅稅（mansion tax），預算為1億5000萬元。

2023年2月至7月間，驅逐租客案數量及郵編地區統計。（洛市主計長辦公室）
2023年2月至7月間，驅逐租客案數量及郵編地區統計。（洛市主計長辦公室）

租客 洛杉磯 租金

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