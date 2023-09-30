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中秋送禮不只有月餅 生活實用小物熱門

記者張宏／洛杉磯報導
近年中秋許多人不一定送月餅，生活小物較實用獲得青睞，以中式園林月亮門為靈感設計的拱門禮盒還可作為收納盒或者禮物盒。（取自品牌官網）
近年中秋許多人不一定送月餅，生活小物較實用獲得青睞，以中式園林月亮門為靈感設計的拱門禮盒還可作為收納盒或者禮物盒。（取自品牌官網）

合家團圓的中秋節將至，每年中秋送禮不一定只有月餅，近年流行送一些精緻實用及生活小物，讓這個充滿家庭溫暖的節日印象更深刻。

由少數族裔退伍軍人創立的Dreamroo，專門生產環保飯盒，對於喜歡帶便當的華人來說，這款採用100%食品級矽膠製成的飯盒是很合適的中秋禮物。其造型輕巧時尚，有各種顏色，可用於冰箱、洗碗機和微波爐。飯盒蓋子固定且不會溢出，能快速方便的清洗，不含 BPA、PVC和鄰苯二甲酸鹽。

Dreamroo環保飯盒採用100%食品級矽膠製成，是最合適不過的中秋禮物。（官...
Dreamroo環保飯盒採用100%食品級矽膠製成，是最合適不過的中秋禮物。（官網圖片）

Dreamroo環保飯盒採用100%食品級矽膠製成，是很合適的中秋禮物。（官網圖...
Dreamroo環保飯盒採用100%食品級矽膠製成，是很合適的中秋禮物。（官網圖片）

華人居家做飯少不了一塊菜板，Runewood白橡木菜板將北歐極簡風融入現代技術，使用實心白橡木製成菜板，可用洗碗機清洗，環保衛生方便清洗。最有趣的是菜板上還設置 iPad卡槽，在烹飪和切菜時觀看最喜歡的烹飪視頻，是非常貼心的家庭用品。

Runewood白橡木菜板特別配備iPad卡槽。（品牌官網）
Runewood白橡木菜板特別配備iPad卡槽。（品牌官網）

自從Google推出光學頭戴式顯示器的Google Glass，Lucyd的智能眼鏡兼具時尚與功能性，讓眼鏡能夠播放音樂和播客，同時提供一系列適合各種場合的鏡片。其技術原理是透過藍牙連接到手機、PC 或智慧手錶，在連接範圍為100英尺內都可使用。眼鏡配有四個揚聲器和雙降噪麥克風，耳機和眼鏡合而為一。

Lucyd將耳機和眼鏡合二為一。（品牌官網）
Lucyd將耳機和眼鏡合二為一。（品牌官網）

Lucyd的智能眼鏡兼具時尚與功能性，讓眼鏡能夠播放音樂和播客，同時提供一系列適...
Lucyd的智能眼鏡兼具時尚與功能性，讓眼鏡能夠播放音樂和播客，同時提供一系列適合各種場合的鏡片。（品牌官網）

過完中秋也意味進入秋冬季節，這個時候Honeydew Sleep身體抱枕可謂是溫暖良伴，美國製造的100% CertiPUR-US認證的凝膠泡沫與不含過敏原的羽絨沒有區別，接觸起來很舒服又很安心，還可透過添加或刪除填充物來打造自己的完美高度。

Honeydew Sleep身體抱枕觸感很舒服。（品牌官網）
Honeydew Sleep身體抱枕觸感很舒服。（品牌官網）

Honeydew Sleep身體抱枕可謂是溫暖良伴， 49英寸的長度和13英寸的...
Honeydew Sleep身體抱枕可謂是溫暖良伴， 49英寸的長度和13英寸的寬度對於側睡者或孕婦來說能減少膝蓋和臀部的壓力。（品牌官網）

如果一定要送月餅，LadyM的中秋月餅禮盒可謂是一舉多得的選項。Lady M今年和奇華餅家合作製作的限定版月餅，禮盒中有荔枝玫瑰、抹茶班蘭和柚子牛奶三款口味六個月餅。吃完月餅，這個以中式園林月亮門為靈感設計的拱門禮盒還可作為收納盒或禮物盒。

Lady M今年和奇華餅家合作製作的限定版月餅禮盒。（品牌官網）
Lady M今年和奇華餅家合作製作的限定版月餅禮盒。（品牌官網）

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