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假看車真破壞降車價 詐騙手法升級

洛杉磯訊

洛杉磯縣柯洛那市（Corona）近期發生汽車詐騙案，三男子以看車為名搞破壞降低二手車價。據苦主埃爾南德斯（Art Hernandez）表示，事發時，他們將車主引到車輛後部，同夥則趁機在車前引擎蓋處破壞，一名嫌犯甚至向引擎灌油引發冒煙，迫使車主同意低價出售，事後通過監視畫面才驚覺受騙。

目前警方已介入調查，並呼籲公眾保持警惕，建議車主不要獨自應對類似情況。

苦主埃爾南德斯（Art Hernandez）表示，事發當時，一名詐騙嫌犯要求他去汽車後部，其他兩人趁機在前引擎蓋處搞損壞導致引擎冒煙，最終迫使他同意以400元出售汽車。但事後才發現，這些人通過損壞汽車來降低售價。

埃爾南德斯隨即報案並提供相關證據，希望能夠幫助到其他潛在的受害者。他特別指出，這三名男子是因為他在Craigslist上刊登的汽車出售廣告才來到他的住處。

此外，埃爾南德斯也指出，監視器畫面清楚顯示其中一名嫌犯似乎以干擾汽車的電纜，拆卸一個電子感測器的連接，導致汽車引擎燈亮起。他還指稱這些嫌犯在引擎上灑油，導致煙霧四起，並向地面潑灑油漬，造成汽車漏油的假象等。因此，他不得不同意對方提出的400元購車價。

在埃爾南德斯報案並提供錄像證據後，當地警方已將此案列為重要犯罪事件。

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