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聖瑪利諾高中設醫學藝術學院 虛擬解剖台+VR科技

記者趙健／聖瑪利諾市報導
聖瑪利諾高中日前在校園內舉辦「泰坦醫學藝術學院」（TMAA）剪綵儀式。（記者趙健/攝影）
聖瑪利諾高中日前在校園內舉辦「泰坦醫學藝術學院」（TMAA）剪綵儀式。（記者趙健/攝影）

藍絲帶學校聖瑪利諾高中（SMHS）日前在校園內舉辦「泰坦醫學藝術學院」（Titan Medical Arts Academy，簡稱TMAA）剪綵儀式，首批註冊學生將於今年秋季開啟為期四年的醫學課程學習。高科技設備「虛擬解剖台」（Anatomage Table）及VR技術將被應用在教學中，為學生們創造仿真環境體驗。

TMAA項目是聖瑪利諾聯合學區（SMUSD）與巴沙迪那學院（PCC）合作，為學生們提供雙邊錄取學術體驗。透過這門課程，學生們不僅可以獲得PCC醫學講師的教學和操作指導，還能提前修取大學學分。此外，學區還在與南加州大學凱克醫學中心（USC Keck Medicine）商討合作計劃，力求為學生尋求相關實習機會。

泰坦醫學藝術學院裡的VR設備為學生們創造仿真環境。（記者趙健/攝影）
泰坦醫學藝術學院裡的VR設備為學生們創造仿真環境。（記者趙健/攝影）

學區總監Linda de la Torre介紹，該項目教學路徑經過精心設計，結合醫院、健康研究組織等醫學專家意見，課程涵蓋健康科學、生物學、人類疾病、人體解剖學、生理學、醫學術語、運動機能學和AP學術研究等。項目教學所使用的四台「虛擬解剖台」由聖瑪利諾家長教師協會（SMUSD PTAffiliates）董事會捐贈，花費高達40萬元；聖瑪利諾扶輪社還捐贈VR設備、iPad以及醫療模擬系統「Precision OS」，讓學生能夠體驗真實的手術室環境。

聖瑪利諾高中校長Benjamin Wolf指出，國家教育統計中心研究顯示，醫學是美國大學最受歡迎的五個專業之一，年輕人渴望在這個領域做出貢獻。 勞工局統計，2019年至2029年醫學行業職位數量將增長15％，高於全美所有職業平均值，被認為是最有前途的職業選擇之一。

作為TMAA項目發起人，在教委會任職22年並擁有超過30年醫院管理經驗的學區教委會副主席張志堅表示，TMAA項目是經過精心設計的系列課程，從九年級學習醫學術語開始，到11、12年級深入學術研究，旨在為學生提供「登堂入室」的機會，幫助了解是否真正想要或適合選擇學醫。

醫學 聖瑪利諾 學區

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