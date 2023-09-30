我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普干預喬治亞州選舉案 民調觀察員霍爾認罪

范士丹辭世 金山華埠僑領追悼：她為華埠戰鬥 保護低收入住房

在青蛙公主家吃飯… 迪士尼新開餐廳帶你體驗

記者張宏╱洛杉磯報導
迪士尼樂園度假區9月7日開張新餐廳蒂安娜宮（Tiana's Palace）。（記者張宏／攝影）
迪士尼樂園度假區9月7日開張新餐廳蒂安娜宮（Tiana's Palace）。（記者張宏／攝影）

去青蛙公主家吃飯是什麼體驗？迪士尼樂園度假區日前開張新餐廳蒂安娜宮（Tiana's Palace），餐廳靈感來自華德迪士尼動畫工作室的電影「公主與青蛙」（The Princess and the Frog）中的Tiana餐廳，為遊客帶來全景再現和道地的路易斯安那美食。

（影音來源：記者張宏）

去青蛙公主家做客吧。（記者張宏／攝影）
去青蛙公主家做客吧。（記者張宏／攝影）
迪士尼樂園度假區9月7日開張新餐厅蒂安娜宮（Tiana's Palace ）。（...
迪士尼樂園度假區9月7日開張新餐厅蒂安娜宮（Tiana's Palace ）。（記者張宏／攝影）

在迪士尼樂園新奧爾良廣場7日開幕一家嶄新的主題餐廳，在餐廳金色陽台上方懸掛寫著「蒂安娜宮殿」的亮燈大帳篷，下面是翠綠鐵欄杆和染成黃色和綠色的遮陽篷，讓人想起蒂安娜美麗的舞會禮服。客人桌椅是黃色桌面搭配溫暖香草色和綠色座椅，餐廳內部燈光璀璨，四處可見的百合花和蓮花細節，讓亞裔很有文化帶入感。

餐廳有翠綠鍛鐵欄杆和染成黃色和綠色的遮陽篷。（記者張宏／攝影）
餐廳有翠綠鍛鐵欄杆和染成黃色和綠色的遮陽篷。（記者張宏／攝影）
餐廳內部燈光璀璨，四處可見的百合花和蓮花細節，讓亞裔很有文化帶入感。 （記者張宏...
餐廳內部燈光璀璨，四處可見的百合花和蓮花細節，讓亞裔很有文化帶入感。 （記者張宏／攝影）
蒂安娜家庭的裝飾。（記者張宏／攝影）
蒂安娜家庭的裝飾。（記者張宏／攝影）

餐廳優雅裝飾和室內設計巧妙借鑒電影中蒂安娜的故事和她在新奧爾良的生活回憶。菜品也是借鑒美國南方經典美食，甚至部分食材直接從路易斯安那州採購。提到南方美食及公主與青蛙的電影，貝涅餅（Beignet）是其中代表，現場工作人員直接為貝涅餅注入檸檬冰餡料，最後塗上檸檬釉，讓食客感受與電影中公主同款的正宗南方傳統美食。

House Gumbo是新奧爾良的一道主食，將紅燒雞、安多維爾香腸和米飯結合在一起，製成令人垂涎欲滴的美味佳餚，很適合亞裔口味，不過有些偏鹹，建議多喝水。Cajun辣味半雞是雞肉刷上自製的菊苣燒烤醬，搭配烤通心粉、奶酪和涼拌捲心菜，分量大且美味。

House Gumbo是新奧爾良的一道主食，將紅燒雞、安多維爾香腸和米飯結合在一...
House Gumbo是新奧爾良的一道主食，將紅燒雞、安多維爾香腸和米飯結合在一起，製成令人垂涎欲滴的美味佳餚，很適合亞裔口味。 （記者張宏／攝影）
Beef Po-boy三明治很值得嘗試。 （記者張宏／攝影）
Beef Po-boy三明治很值得嘗試。 （記者張宏／攝影）

餐廳有為小孩子準備的兒童餐。 烤雞腿配甜燒烤醬和米飯，而烤火腿和奶酪三明治則配有美味的火腿。 此外，兒童菜單上還提供經典的烤通心粉和奶酪。蒂安娜宮餐廳是新奧爾良廣場蒂安娜主題的一部分，廣場還設有蒂安娜美食秘密零售店尤多拉別緻精品店（Eudora's Chic Boutique），及明年推出的新景點蒂安娜河口冒險項目（Tiana's Bayou Adventure）。

因為餐廳新開張肯定人潮湧動，建議想要體驗的民眾，先在APP上預定座位和訂購食物， 完整菜單可在Disney Eats找到。

迪士尼 亞裔 樂園

上一則

聖瑪利諾高中設醫學藝術學院 虛擬解剖台+VR科技

下一則

洛市驅逐房客案 今年已近5萬件

延伸閱讀

劉德華62歲生日 女星PO照祝賀 網友看到天王暖心舉動

劉德華62歲生日 女星PO照祝賀 網友看到天王暖心舉動
紐約哈德遜廣場電影 每周五免費放映

紐約哈德遜廣場電影 每周五免費放映
迪士尼「鈔能力」發威 未來10年砸600億擴大投資主題樂園

迪士尼「鈔能力」發威 未來10年砸600億擴大投資主題樂園
發動鈔能力 迪士尼將砸近600億擴大投資主題樂園

發動鈔能力 迪士尼將砸近600億擴大投資主題樂園
佛州迪士尼黑熊出沒 魔法王國園區樹上現蹤 部分遊樂設施暫關閉

佛州迪士尼黑熊出沒 魔法王國園區樹上現蹤 部分遊樂設施暫關閉
迪士尼供應商爭端暫解 Spectrum部分客戶流失

迪士尼供應商爭端暫解 Spectrum部分客戶流失

熱門新聞

1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48
有數名警員進行了驅趕。（李先生提供）

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

2023-09-24 21:47
現在入手電車超划算，2萬5就能拿下特斯拉。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

2023-09-22 16:25
這棟房屋開價88萬8000元，比市場價至少低十幾萬，主要原因是「凶宅」。（Zillow）

洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

2023-09-26 15:33
許家屯在南加奇諾岡市的故居入門處。（記者啟鉻／攝影）

許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售

2023-09-24 02:20
西雅圖的一名白人警察因種族歧視華裔鄰居于9月22日被停職。(西雅圖警局推特)

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

2023-09-25 16:07

超人氣

更多 >
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了