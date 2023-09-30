聖谷新添多家華人超市 購物更多選擇

聖谷華人超市的增加，為民眾增加購物便利和商品選擇自由。（記者張宏／攝影）

聖蓋博 谷近日增加數家華人超市 ，包括即將在天普（Temple City）開業的大中華超市、將在亞凱迪亞（Arcadia）開業的大華超市和好運來超市，以及在艾爾蒙地 （El Monte）開業、主打平價的聯華超市；這些民眾耳熟能詳的連鎖超市和新興的華人超市，將為當地居民添加了更多的選擇。

在天普市Rosemead大街5665號廣場大中華超市即將開業，替換之前的主流零售店，亞凱迪亞Duarte路上原先的光華超市如今將變身為好運來超市，亞市Santa Anita商場將在30日開張新的大華超市，增加亞市和周邊民眾購物選擇。

天普市將新增一家大中華超市。（記者張宏／攝影）

好運來超市運營負責人Jacob曹表示，亞市好運來是2.0升級版，在選品和購物環境方面更趨向精品化。他們未來會拓展更大的亞裔或在地的受眾市場，明年年底計劃在羅蘭岡打造融合超市、餐飲和購物一體的旗艦廣場。華人超市競爭比較激烈，價格、產品、系統管理，物流都是比拼要素。

聖蓋博谷民眾對此很期待。華人居民黃太太表示，雖然周圍華人超市林立，但總感覺還不夠，超市越多競爭，消費者才更有選擇優勢。尤其現在物價上漲，買個菜蛋都會貨比三家，每磅差1毛錢也會有吸引力。同時每個超市打折促銷不同，廣撒網讓選擇變多才是勤儉持家之道。

華人商家Frank朱（右四）和Raymond梁（右三）將當地Peck街4840號的一家越南超市買下來變身為聯華超市近日開業。（記者張宏／攝影） 艾爾蒙地Peck街4840號的一家越南超市近日變身為聯華超市開業。（記者張宏／攝影） 聯華超市主打平價。（記者張宏／攝影）

華人商家Frank朱和Raymond梁看中艾爾蒙地Peck街附近沒有華人超市，因此將當地Peck街4840號的一家越南超市買下來變身為聯華超市近日開業。Frank朱在聖蓋博經營餐廳多年，很了解餐廳的進貨需求。

他表示，物價上漲民眾很敏感，買菜也要貨比三家。因此，他們的超市和加州周邊農場合作，努力為顧客提供兼具新鮮和價格優勢的商品。聖蓋博谷華人超市很多，且多是連鎖超市，但他們的超市有地理優勢，佔地3萬呎可謂是當地最大的華人超市，滿足周圍華人的買菜需求，同時超市也會融合當地社區族裔多元化，保留原先的越南風格。

艾爾蒙地市府對聯華超市的進駐樂見其成，市府經濟和社區發展部門代表Sheila Crippen和鄰里服務部門經理Jd Whitaker均表示，艾爾蒙地一直缺少夠大的華人超市，聯華超市的進駐給當地華人居民帶來很大便利，也為市府帶來更多的客源和經濟收入。為了解決困擾超市的遊民問題，市府專門派一個警員在超市附近巡邏，看到遊民會幫助安置找住所。