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范士丹辭世 金山華埠僑領追悼：她為華埠戰鬥 保護低收入住房

加州僑領：范士丹為華埠戰鬥 保護低收入住房

記者劉先進、楊逸辰、王子涵／舊金山報導
時任市長的范士丹、華協中心時任行政主任Gordon Chin，在1982年出席了散房項目，克萊頓酒店的剪綵儀式。（華協中心供圖）
時任市長的范士丹、華協中心時任行政主任Gordon Chin，在1982年出席了散房項目，克萊頓酒店的剪綵儀式。（華協中心供圖）

前金山華埠華協中心（CCDC）行政主任方小龍（Norman Fong）表示，范士丹辭世，讓人頗為悲痛。她屬於中間派，不偏左也不偏右。以前其他市長某種程度上忽視華埠需求，而范士丹是最關心華埠的市長之一，不只有口頭承諾，還做出實際行動，為華埠的權益戰鬥。

她幫助華埠新建國際旅店（I-Hotel），保護低收入住房，保護華埠Kearny街不受開發商的蠶食，「也保護了華埠。」

方小龍回憶，20世紀70年代末至80年代初，當時的金融區將擴建，並接管華埠的Kearny街。而金融區的建築相對較高，若開發公司接管這條街，附近有大量高樓大廈，華埠會像三明治一樣夾在中間。「金融區越近華埠，華埠歷史建築被拆除的可能性越大。」

Kearny街當時有低收入住房國際旅店。1977年，旅店中的華人移民被驅趕出樓，方小龍的朋友也是被逼遷的住戶之一。旅店的官網介紹說，菲律賓老人和華人房客在深夜遭到不人道的驅逐，數千名支持者在旅店外示威抗議。旅店所有者在1978 年拆除建築。

1979年，時任市長范士丹幫助建立了國際旅店公民諮詢委員會（IHCAC），通過不懈的努力，確保建造一系列低價住房，為被驅逐的居民們提供住處，並且為旅店新選址做好規畫。2005年，經過范士丹聯合華埠社區成員20餘年的努力，新國際旅店於2005年8月26日開業，提供104套低收入住房。

方小龍說，范士丹幫助保護Kearny街，保護低收入住房國際旅店，保護華埠。「如果失去這些街道和建築，就可能重蹈日本城的覆轍，他們利用開發項目，踢走了日裔，讓日本城成為遊客中心。但舊金山華埠既有旅遊業、餐館，也有供老年人和家庭居住的房屋。」 

金山亞太裔委員會(API Council )執行總監Cally Wong表示，范士丹在悲劇發生後，挺身而出成為金山市長，一直穩健地推進立法工作。她是人權和公民自由的有力捍衛者，在反亞裔仇恨和暴力方面發揮強有力的領導作用。

舊金山高等法院退休法官郭麗蓮表示，范士丹曾教導自己的小兒子永不放棄的道理。「我的兒子在六年級時，競選校議會沒有成功，范士丹告訴我的兒子，她曾兩次競選舊金山市長失敗，幾乎放棄從政生涯，最終在第三次嘗試中才獲得成功。」郭麗蓮表示，范士丹為反亞裔仇視發聲，質疑中美競爭中的反華情緒，「她的聲音是孤獨的，但同樣是十分珍貴的。」

州眾議員丁右立（Phil Ting）表示，范士丹對華人社區關注，與許多曾經的華埠領袖都有很親密的關係。

2005年，時任聯邦參議員范士丹（左三），州議員Mark Leno，和華協中心行...
2005年，時任聯邦參議員范士丹（左三），州議員Mark Leno，和華協中心行政主任Gordon Chin，參加新建的國際旅店剪綵。（華協中心供圖）
時任市長的范士丹（左二）、華協中心時任行政主任Gordon Chin，在1982...
時任市長的范士丹（左二）、華協中心時任行政主任Gordon Chin，在1982年出席了散房項目，克萊頓酒店的剪綵儀式。（華協中心供圖）

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