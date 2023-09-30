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范士丹辭世 金山華埠僑領追悼：她為華埠戰鬥 保護低收入住房

矽谷、政界人士 紛紛緬懷范士丹

編譯組／綜合報導
矽谷南灣政治人物紛紛緬懷歷史上任職時間最長的女性參議員范士丹，包括她曾透過加強矽谷商業競爭力，解決加州與全國問題。圖為曾在華府擔任范士丹資深助手的「矽谷領導集團」執行長湯瑪斯(左)與范士丹合影。(圖取自矽谷領袖集團臉書)
矽谷南灣政治人物紛紛緬懷歷史上任職時間最長的女性參議員范士丹，包括她曾透過加強矽谷商業競爭力，解決加州與全國問題。圖為曾在華府擔任范士丹資深助手的「矽谷領導集團」執行長湯瑪斯(左)與范士丹合影。(圖取自矽谷領袖集團臉書)

矽谷領袖與政界人士哀悼歷史上任職時間最長的女性參議員范士丹（Dianne Feinstein）。

范士丹是加州政壇歷史性人物，在舊金山開始政治生涯、1992年贏得美國參議院選舉。然而，在前些時間經歷一連串健康問題與缺席參議院之後，這位具開拓精神的立法人士，今年宣布不尋求連任。

聖荷西國會議員羅芙根(Zoe Lofgren)29日表示，她自己與其他民主黨立法人士都緬懷范士丹所遺留下來的風範。全國、州與灣區，失去一位敬業的公務員。參議院每個人珍惜與她一起工作的時光，珍視她的優雅、尊重、智慧、遠見、勇氣及領導力。

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)表示，他將永遠懷念范士丹，她倡導民權並強調野火與乾旱風險，「改變民眾生活。」在舊金山最痛苦時期之一，范士丹來到舊金山，擴增人民權益、保護自由。她是一名母親、一名祖母，也是許多人的導師。

「矽谷領導集團」(Silicon Valley Leadership Group )執行長湯瑪斯(Ahmad Thomas)曾在華府擔任范士丹資深助手、時任財務與經濟政策首席政策顧問。他說，范士丹是他第一位真正的老闆與長期導師，是他見過最仁慈與慷慨的人之一；在堅強外表背後，經常微笑且有幽默感，總是願意分享智慧。范士丹的開創性成就還包括1994年撰寫攻擊性武器禁令、頒布太浩湖保育法案、捍衛生育自由，並透過加強矽谷商業競爭力，解決加州與全國問題。

聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)讚揚范士丹在一系列關鍵議題領導立法的勇氣。他指出，范士丹是婦女權益、槍枝安全立法與環境議題的全國性領袖，欽佩她為國家所做一切，大家失去一位公共服務領域的巨人。

聖他克拉拉縣議員查維茲(Cindy Chavez)認為，范士丹是最堅強的女性，她起草過去30年來最重要的聯邦槍枝管制法案，並於2014年揭露中情局使用酷刑；爭取保護自然環境，對超過1萬6000英畝舊金山灣沿海濕地、進行保育。還確保重要聯邦經費支持BART延伸至聖荷西。

舊金山 矽谷 參議院

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