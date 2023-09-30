矽谷、政界人士 紛紛緬懷范士丹
矽谷領袖與政界人士哀悼歷史上任職時間最長的女性參議員范士丹（Dianne Feinstein）。
范士丹是加州政壇歷史性人物，在舊金山開始政治生涯、1992年贏得美國參議院選舉。然而，在前些時間經歷一連串健康問題與缺席參議院之後，這位具開拓精神的立法人士，今年宣布不尋求連任。
聖荷西國會議員羅芙根(Zoe Lofgren)29日表示，她自己與其他民主黨立法人士都緬懷范士丹所遺留下來的風範。全國、州與灣區，失去一位敬業的公務員。參議院每個人珍惜與她一起工作的時光，珍視她的優雅、尊重、智慧、遠見、勇氣及領導力。
聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)表示，他將永遠懷念范士丹，她倡導民權並強調野火與乾旱風險，「改變民眾生活。」在舊金山最痛苦時期之一，范士丹來到舊金山，擴增人民權益、保護自由。她是一名母親、一名祖母，也是許多人的導師。
「矽谷領導集團」(Silicon Valley Leadership Group )執行長湯瑪斯(Ahmad Thomas)曾在華府擔任范士丹資深助手、時任財務與經濟政策首席政策顧問。他說，范士丹是他第一位真正的老闆與長期導師，是他見過最仁慈與慷慨的人之一；在堅強外表背後，經常微笑且有幽默感，總是願意分享智慧。范士丹的開創性成就還包括1994年撰寫攻擊性武器禁令、頒布太浩湖保育法案、捍衛生育自由，並透過加強矽谷商業競爭力，解決加州與全國問題。
聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)讚揚范士丹在一系列關鍵議題領導立法的勇氣。他指出，范士丹是婦女權益、槍枝安全立法與環境議題的全國性領袖，欽佩她為國家所做一切，大家失去一位公共服務領域的巨人。
聖他克拉拉縣議員查維茲(Cindy Chavez)認為，范士丹是最堅強的女性，她起草過去30年來最重要的聯邦槍枝管制法案，並於2014年揭露中情局使用酷刑；爭取保護自然環境，對超過1萬6000英畝舊金山灣沿海濕地、進行保育。還確保重要聯邦經費支持BART延伸至聖荷西。
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