這樣做「寵物月餅」色香味俱全 狗狗歡喜過中秋

色彩繽紛的月餅放在面前，狗狗也要過中秋。（受訪者提供）

中秋佳節就要到了，一家人在一起吃月餅是團圓節的傳統活動，當然也不能冷落家中的小寵物們，親手做一款色香味俱全的寵物月餅，讓牠們也一同感受濃厚的節日氣氛 ，享受美食。

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https://youtu.be/oqojUaJqaOE（影音來源：TikTok suho5018╱記者邵敏後製）

南加橙縣爾灣（Irvine） 華人居民屈先生分享自己做狗狗月餅的過程，無需烘烤，過程簡單。屈先生同時還錄製了視頻，分享在帳戶名為suho5018的抖音海外版（TikTok）平台上。

首先，屈先生準備紫薯、山藥、雞胸肉作為內餡食材。他先將食材一起放入沸水鍋中煮熟，接著將煮熟的食物在攪拌機中打碎，等冷卻後搓成一個大圓球，這就是月餅內餡。每個小月餅內餡分量約為20克，因此將大圓球依照每個20克搓成一個個小圓球。

當然可以依照自家寵物的喜好，準備不同的食材做各種口味的月餅肉餡，有幾種可以推薦的，雞胸肉、地瓜、蛋黃搭配；鴨肉、紫薯、胡蘿蔔搭配；或雞肉、鴨 肉、西蘭花、山藥搭配。不過獸醫推薦，最好選用寵物平常在吃的食物當主要材料，這樣比較安全。

第二步是做月餅皮，將適量羊奶倒入熟米粉中，用手攪拌，接著揉成大圓球狀。每個月餅皮30克左右，因此將大圓球按照30克的分量分成多個小圓球，如果想要好看的顏色，可以給餅皮上添加天然果蔬粉，這樣，月餅皮也準備好 了。

第三步進入正式包月餅步驟，把餅皮一個個捏平，再把分好分量的肉餡放進去，包起來後再搓成圓球，以此類推，各種顏色的小圓球就擺在桌上了。最後一步是使用模具，將做好的小圓球放入模具中輕輕按壓，好看的月餅製作成功。

在屈先生做月餅的過程中，狗狗一直好奇地在旁邊看著主人為自己製作美食，場景很是溫馨。 色彩繽紛的月餅放在狗狗面前，對於從未見過的新食物，狗狗一開始還有些猶豫，在主人的鼓勵下嚐了第一口，接著就停不下來。