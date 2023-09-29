抗通膨 自製月餅好味道 教你復刻流心奶黃月餅

流心奶黃月餅切開後可以看到完美的流心效果。（記者金維多/攝影）

近年來流心奶黃月餅和冰皮月餅爆火，價格也是水漲船高。對於遠在他鄉的南加華人 民眾來說，中秋吃月餅是一個必不可少的習俗。面對通貨膨脹，部分華人選擇在家自製月餅，做出來的成品在外觀和味道上都和市面上買到的有一拼。

影音來源：記者金維多

南加華人應女士每年都會給親朋好友送月餅，今年她剛好學習烘焙技能，想著可以把本事用到自製月餅上，而且用親手做出來的月餅送禮，也顯得更有誠意。她在網上學習自製流心奶黃月餅和冰皮月餅的教程，便購買材料和工具嘗試，雖然過程中也有失敗，但最終出來的效果令她十分滿意，親朋好友品嘗過後，都大讚可以開店。

流心奶黃月餅的製作材料和工具在超市或亞馬遜 （Amazon）等網購平台都能買到，主要由5克流心餡，25克奶黃餡和20克餅皮組成。其中最核心的成分是製作流心餡。製作過程是將四顆鹹蛋黃噴灑適量白酒，放在390到400華氏度的烤箱中烘烤10分鐘，過篩後放入碗中，然後加入20克白巧克力、20克黃油、0.4克食用鹽及80克淡奶，混合後將其放入微波爐加熱1分鐘左右，讓所有材料充分融化直至沒有顆粒，攪拌均勻將其放入模具中定型（5g的流心餡模具大約直徑在2.2毫米左右），放入冰箱冷凍四小時以上。

接下來是製作奶黃餡，將200克雞蛋（約4個）和120克白砂糖混合打散，加入120克牛奶和80克鮮奶油，將50克中筋麵粉、50克澄粉、40克奶粉一起過篩放入，得到的混合物攪拌均勻後倒入鍋中加上60克融化好的黃油，開小火不停攪拌直至抱團，裝入碗中用保鮮膜貼合包起來放入冰箱備用，之後將其揉搓成25克的球狀即可。

製作餅皮的過程相對簡單，將60克糖粉過篩到130克融化好的黃油中攪拌均勻，分兩次加入2顆純蛋黃和20克淡奶，用攪拌機低中速攪拌至顏色發白。然後混合250克低筋麵粉和20克奶粉過篩放入之前的混合物中，用手將其揉成團即可放入冰箱冷藏備用，之後將其揉搓成20克球狀即可。

三種材料製作完成後，就是將其組合在一起，需要先將流心餡包進奶黃餡中，應女士提醒，這裡值得注意是，冷凍好的流心餡很容易融化，這個步驟最好直接在冰箱冷凍門旁完成，組合完成後揉成球狀立刻放回冷凍至手感變硬即可。之後將其用同樣的方法包進餅皮中，放入50克規格的月餅模具壓實，這樣一個完整的月餅就成型。最後還要放回冰箱冷凍12小時至月餅變硬。

最後一步就是烤製，在凍好的月餅表面噴點水，放入390到400華氏度的烤箱中烘烤10分鐘，中間要再刷一次蛋黃水（純蛋黃加少許水），繼續烤製月餅表面變得顏色金黃即可，這樣一顆奶黃流心月餅就完美出鍋。應女士說，想讓月餅做到真正完美流心，烘烤溫度和時長不能按教程照本宣科，需要根據自己的經驗觀察，溫度過高和烘烤時間過長會導致月餅開裂以及流心不流，所以這一步大家需要多嘗試，不過如果不在意外觀的話，吃起來的味道都是相當不錯的。