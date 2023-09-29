美國偶像巡演 首站亞凱迪亞開唱
洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia）的居民，9月23日有個沸腾周末夜晚，「美國偶像」（American Idol）明星Ruben Studdard和Clay Aiken在亞市表演藝術中心（Arcadia Performing Arts Center）演出，吸引不少華人捧場。
20年前Ruben和Clay在選秀節目「美國偶像」脱穎而出，成為家喻戶曉的歌手，擁有12張音樂專輯，全球銷售超過800萬張，舉辦過14次全美巡演以及榮獲眾多知名音樂獎項。為慶祝参加「美國偶像」20周年，Ruben和Clay巡迴演唱，第一站就是亞市高中表演藝術中心，這也是疫情以來，亞凱迪亞表演藝術基金會 (APAF)首次在該中心籌辦大型現場表演。
演唱會氣氛熱鬧，聖蓋博谷許多華人居民捧場，大家跟隨兩位明星一起哼唱熟悉的經典歌曲，長達兩個多小時的演出，唱歌伴隨脫口秀表演，觀眾不時捧腹大笑。APAF總裁Gary Kovacic表示，演唱會涵蓋60年代至90年代的經典歌曲，每代人都能在其中找到樂趣。APAF主席Jim Romo說，能夠回歸現場表演，為社區提供世界一流的娛樂節目，令人興奮。
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