我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

美國偶像巡演 首站亞凱迪亞開唱

記者邵敏／亞凱迪亞報導
Ruben和Clay巡迴演唱，第一站選擇亞市表演藝術中心。（記者邵敏／攝影）
Ruben和Clay巡迴演唱，第一站選擇亞市表演藝術中心。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia）的居民，9月23日有個沸腾周末夜晚，「美國偶像」（American Idol）明星Ruben Studdard和Clay Aiken在亞市表演藝術中心（Arcadia Performing Arts Center）演出，吸引不少華人捧場。

20年前Ruben和Clay在選秀節目「美國偶像」脱穎而出，成為家喻戶曉的歌手，擁有12張音樂專輯，全球銷售超過800萬張，舉辦過14次全美巡演以及榮獲眾多知名音樂獎項。為慶祝参加「美國偶像」20周年，Ruben和Clay巡迴演唱，第一站就是亞市高中表演藝術中心，這也是疫情以來，亞凱迪亞表演藝術基金會 (APAF)首次在該中心籌辦大型現場表演。

演唱會氣氛熱鬧，聖蓋博谷許多華人居民捧場，大家跟隨兩位明星一起哼唱熟悉的經典歌曲，長達兩個多小時的演出，唱歌伴隨脫口秀表演，觀眾不時捧腹大笑。APAF總裁Gary Kovacic表示，演唱會涵蓋60年代至90年代的經典歌曲，每代人都能在其中找到樂趣。APAF主席Jim Romo說，能夠回歸現場表演，為社區提供世界一流的娛樂節目，令人興奮。

「美國偶像」明星Ruben和Clay日前在亞市表演藝術中心演出。（主辦方提供）
「美國偶像」明星Ruben和Clay日前在亞市表演藝術中心演出。（主辦方提供）
投資2000萬元的亞市高中表演藝術中心，配備專業舞台燈光音響系統。（記者邵敏／攝...
投資2000萬元的亞市高中表演藝術中心，配備專業舞台燈光音響系統。（記者邵敏／攝影）
Ruben和Clay超過兩小時的現場演唱，伴随着脱口秀表演。（記者邵敏／攝影）
Ruben和Clay超過兩小時的現場演唱，伴随着脱口秀表演。（記者邵敏／攝影）

華人 亞凱迪亞 疫情

上一則

中秋佳節無煙日 閤家歡聚樂融融

下一則

安卓第十電視盒 中秋特價169元

延伸閱讀

「美國偶像」全美巡演 首站亞凱迪亞演藝中心

「美國偶像」全美巡演 首站亞凱迪亞演藝中心
亞凱迪亞市9月30日中秋聯歡 好吃好玩抽大獎

亞凱迪亞市9月30日中秋聯歡 好吃好玩抽大獎
亞凱迪亞市議會重組 鄭博仁卸任市長 Verlato接任

亞凱迪亞市議會重組 鄭博仁卸任市長 Verlato接任

洛杉磯油價飆至每加侖近6元 比全美均價貴2元

洛杉磯油價飆至每加侖近6元 比全美均價貴2元
洛杉磯油價好貴 逼近每加崙6元 比全美均價貴2元

洛杉磯油價好貴 逼近每加崙6元 比全美均價貴2元
嗨中秋╱洛城西區中文兒童合唱團 經典歌曲引共鳴

嗨中秋╱洛城西區中文兒童合唱團 經典歌曲引共鳴

熱門新聞

1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48
有數名警員進行了驅趕。（李先生提供）

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

2023-09-24 21:47
現在入手電車超划算，2萬5就能拿下特斯拉。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

2023-09-22 16:25
9月21日早，洛杉磯405號公路的Sepulveda Pass路段發生嚴重堵車

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

2023-09-21 18:00
這棟房屋開價88萬8000元，比市場價至少低十幾萬，主要原因是「凶宅」。（Zillow）

洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

2023-09-26 15:33
許家屯在南加奇諾岡市的故居入門處。（記者啟鉻／攝影）

許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售

2023-09-24 02:20

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了