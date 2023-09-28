亞凱迪亞市9月30日中秋聯歡 好吃好玩抽大獎

亞凱迪亞市將於9月30日舉辦中秋活動。（主辦方提供）

為慶祝中秋佳節，洛杉磯 縣華人 聚居城市亞凱迪亞 市(Arcadia)將於9月30日(周六)舉辦中秋活動，精采的文藝節目、30多個商家、美食攤位、各類豐富獎品，包括75吋大電視，歡迎民眾共度快樂中秋節。

這項活動由亞凱迪亞華人協會(ACA)、亞市政府、亞市商會合作，將於30日下午5時開始，活動地點位於市政府草坪，這是疫情後亞市首次舉辦中秋賞月聯歡晚會。新上任的華協共同會長郭蕾(Susan Guo)、戴守真(Sho Tay)8月就職，上任後投入中秋節籌備工作。郭蕾表示，時隔三年後中秋活動重新回歸，歡迎市民和周邊城市的鄰居們踴躍參與，晚會將送出上千個月餅、數十份豐厚禮品，期待大家光臨。

主辦單位介紹，當天文藝節目將非常精彩，主要表演團體有中華民樂團、華協藝術家、洛杉磯越劇團、來自韓國城的韓國傳統舞團、Vibes LA、Firestorm、歌手Ericka Guitron、優優劇團等。