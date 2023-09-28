洛聲合唱團「緣洛聲揚」演唱會 9月30日登場

洛聲合唱團演出。（本報資料圖，主辦單位提供）

洛聲合唱團第12屆「緣洛聲揚」演唱會，9月30日在San Dimas市藝術中心（Bonita Center for the Arts）舉行，歡迎喜好音樂的南加 民眾前往聆聽，門票免費索取，請洽909-503-6180林猷信。

這次演唱會由前榮星合唱團指揮顏忻忻指揮，其中幾首歌曲全美首演。合唱將以八個小單元引領進入音樂世界，一開始由兩首古典名曲展開序幕，文藝復興時期和浪漫樂派的合唱名曲各有特色，以義大利 文和德文演唱。接下來的三首中文歌曲選自著名詩人席慕蓉、徐志摩和林徽音的詩作，三位作曲家都是台灣年輕一輩作曲家。

上半場結束之前，將以美國當代樂曲帶入高潮，「海豹搖籃曲」歌詞和音樂都非常漂亮；之後，演唱一首充滿熱情、節奏強烈和熱血洋溢的非洲宗教歌曲。

下半場演唱台灣當代樂曲，「阮有一個夢」讓大家想念故鄉台灣；另一首描述大學時代，內容風趣。接下來演出三首輕鬆的美國經典，第一首歌「音樂可以療癒我的心」，繼而有爵士風和搖滾風的兩首同時代的美國流行歌曲，當時唱片銷量第一且至今不衰。

最後一個單元是流行歌選，安排了三首台灣流行歌曲改編的合唱曲，各具特色，祝福聽眾都能得到愛神的眷顧。

聖迪瑪斯Bonita Center for the Arts地址：822 West Covina Blvd., San Dimas, CA 91773。