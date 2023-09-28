洛縣撥款1560萬 打擊零售團夥搶劫

一群竊賊於今年7月10日洗劫了位於河濱的Nordstrom。（河濱市警察局）

洛杉磯 縣縣政委員會（Los Angeles County Board of Supervisors）26日批准了1560萬元的專項撥款，用以打擊針對洛縣 各大零售商 日益增多的團夥搶劫案。資金將提供給洛縣警局最近成立的有組織零售犯罪特別工作組。

該工作小組將由1名巡官(Lieutenant)、3名警佐(Sergeant)和30名警探組成，重點在於預防和打擊有組織的零售盜竊行為，包括砸搶、催化轉換器盜竊和貨物盜竊。官員表示，該工作小組還將與其他執法機構、地方檢察官辦公室和當地企業合作。

美國零售聯合會最近的一項研究發現，自 2000 年以來，美國有組織的零售犯罪增加了26%。「不幸的是，這種趨勢在洛杉磯縣也是如此，」縣政委員會官員說，「與此同時，零售商面臨著有組織的零售盜竊行為的增加，包括最近變得更加明目張膽和更加暴力的搶劫。」

洛杉磯縣警長羅伯特·盧納(Robert Luna) 說：「我們的零售盜竊特別工作組正在致力於減少這些犯罪，不僅積極追捕那些盜竊者，而且追捕犯罪鏈中的每個人。這項有組織零售盜竊補助金將使我們能夠繼續調查零售盜竊犯罪，並提供繼續打擊這些盜竊所需要的人員和設備。」

本月早些時候，州政府官員宣布，他們將向55個市縣撥款超過2.67億元，專門打擊有組織零售犯罪的逮捕和起訴。