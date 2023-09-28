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洛市遊民緊急狀態聲明 被訴

洛杉磯訊
一個非營利組織對洛市市府提起訴訟，試圖撤銷市長貝斯關於遊民和住房問題的地方緊急狀態聲明。(Shutterstock)
一個非營利組織對洛市市府提起訴訟，試圖撤銷市長貝斯關於遊民和住房問題的地方緊急狀態聲明。(Shutterstock)

總部位於西區的一個非營利組織「Fix the City」25日提起訴訟，試圖撤銷市長貝斯（Karen Bass）關於遊民和住房問題的地方緊急狀態聲明，稱其為「市長權力的非法擴張」。

「Fix the City」已多次就規劃和開發決策起訴市政府，該組織在訴訟中表示，市長的聲明不恰當地消除了競爭性招標，破壞了「國家確保公共採購公平、透明和財政責任的目標」。該訴訟稱，市長的聲明和隨附指令允許100%的經濟適用房開發繞過該市的規劃審查程序，消除了此類項目的「公開聽證會、正當程序和上訴權」。

訴訟稱：「這樣的做法允許市長批准多年的建設項目，但缺乏必要的開發規劃監督，這將對洛杉磯市民產生長期影響。」

市長發言人克拉拉·卡格 (Clara Karger) 表示：「訴訟剛剛提出，我們將花時間進行審查。」

該訴訟旨在廢除貝斯發布的關於遊民緊急狀態的三項行政命令，其中兩項是為了加快該市對遊民收容所和經濟適用住房的審查和批准。第三個是市長「內部安全」計畫的核心，該計畫幫助遊民脫離街頭，獲得臨時和永久住房。

最近幾周，貝斯大力宣傳該市在應對危機方面取得的進展，並表示她的第一項行政命令幫助加快了該市7000多套經濟適用房的處理速度。

貝斯去年12月宣布對遊民實施緊急狀態，並在上任第一天就採取了這一步驟。 該聲明旨在加快臨時和永久住房的建設進程，部分原因是允許市長辦公室做出不需要競標或市議會批准的承包決定。該委員會批准了該聲明，並每月重新發布該聲明，直到7月，市長準備了一份新的、修改過的緊急聲明。

「Fix the City」在訴訟中質疑宣布緊急狀態的理由，稱該市的遊民和住房負擔能力問題「本質上是長期的」，而不是「突然或意外的」。「Fix the City」組織總裁Mike Eveloff說：「我們並不是想讓這座城市停止解決遊民問題，而是正在努力避免失去正當程序和透明度，這些都是避免腐敗所必需的，我們已經見到了太多的腐敗現象。」

遊民 緊急狀態 洛杉磯

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