我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

洛杉磯連串砸車案 車內財物被偷光

洛杉磯訊
洛杉磯西部的中高檔社區發生了一連串砸車盜竊案。(Barns Lau)
洛杉磯西部的中高檔社區發生了一連串砸車盜竊案。(Barns Lau)

洛杉磯西部的布倫塢(Brentwood)和瑪利那岱瑞(Marina Del Rey)社區25日發生了一系列砸車盜竊案，許多居民都懷疑是同一名竊賊所為。兩個案發地都屬於日常治安較好社區，令當地不少居民擔憂。

（視頻素材源自：Barns Lau、KTLA，記者子為後製）

受害者劉 (Barns Lau) 和辛格 (Jas Singh) 的住所僅相距幾哩，但兩人一夜之間都成為砸車盜竊案的受害者。午夜時分，布倫塢的居民辛格將她的賓士車停在位於Federal大道的公寓外，該處靠近Wilshire大道。

「周一早上，我像往常一樣5:30起床，6時上班。當時我走到車旁，卻發現車門開著，」辛格在接受KTLA 的採訪時如此說到。

辛格還指出，她隨後意識到街道上還有其他一些汽車也遭遇了砸車盜竊。「你實際上可以看到10多輛車玻璃被打碎的痕跡，」她補充說，這些汽車的車窗都被打碎，然後竊賊進入車內將財物全部偷走。

另一名受害者劉居住在瑪利那岱瑞社區，他將自己的雷克薩斯汽車停在家附近，靠近Lincoln大道和85街的交界處。「街上有一整排汽車被砸壞和盜竊，大約有五輛車，」他指出。

劉的車內的潛水裝備、一輛自行車和一張借記卡都被竊賊偷走了。「這讓我十分惱火，」他說。

劉隨後查看了被偷借記卡的消費記錄，並帶著警方報告找到竊賊去過的一家雜貨店，與經理交談，經理提供了使用他的銀行卡的嫌疑人的監視器照片。

「根據監控，他們在試圖使用我的借記卡，我看到了嫌疑人的臉，」他說，「我希望盡我所能地追蹤竊賊。」

目前還沒有明確證據顯示這兩起砸車竊盜案有關聯，但兩名受害者都希望嫌犯能很快被捕。

洛杉磯

上一則

女賊零元購遺失手機 索討不成打店員

下一則

銀髮園藝與健保講座 本周末舉行

延伸閱讀

長榮航空攜天使隊推全壘打慈善贊助 贊助累積近12萬

長榮航空攜天使隊推全壘打慈善贊助 贊助累積近12萬
Uber攜手洛城Yellow Cab 擴大車隊

Uber攜手洛城Yellow Cab 擴大車隊
首套「中華國寶百福金幣」 洛杉磯發行

首套「中華國寶百福金幣」 洛杉磯發行
視力保健免費服務 30日洛杉磯舉辦

視力保健免費服務 30日洛杉磯舉辦
洛杉磯系列砸車案 竊賊偷光車內財物

洛杉磯系列砸車案 竊賊偷光車內財物
聯合國大會前夕 數千人示威喊話拜登：要選票就終結化石能源

聯合國大會前夕 數千人示威喊話拜登：要選票就終結化石能源

熱門新聞

1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48
有數名警員進行了驅趕。（李先生提供）

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

2023-09-24 21:47
現在入手電車超划算，2萬5就能拿下特斯拉。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

2023-09-22 16:25
美駐華領事館門口等候簽證面試的民眾大排長龍。（受訪者提供）

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

2023-09-21 13:25
9月21日早，洛杉磯405號公路的Sepulveda Pass路段發生嚴重堵車

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

2023-09-21 18:00
這棟房屋開價88萬8000元，比市場價至少低十幾萬，主要原因是「凶宅」。（Zillow）

洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

2023-09-26 15:33

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看