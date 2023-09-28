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挺柯文哲選總統 南加州選哲之友會10/4成立

記者張庭瑜／洛杉磯報導
南加州柯文哲後援會成員高舉旗幟齊聲呼喊口號：「我們的選擇-柯文哲」。（記者張庭瑜=/ 攝影）
南加州柯文哲後援會成員高舉旗幟齊聲呼喊口號：「我們的選擇-柯文哲」。（記者張庭瑜=/ 攝影）

南加柯文哲後援會27日在洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）宣布，將在10月4日（周三）成立「南加州選哲之友會」，號召南加僑界民眾全力支持台灣民眾黨主席柯文哲參選中華民國總統。

「南加州選哲之友會」由柯文哲主席特聘蕭丞堯擔任會長。蕭丞堯在記者會上表示，成立南加州選哲之友會目的之一是讓柯文哲知曉他在這個地區擁有廣泛支持者。

蕭丞堯表示，歡迎所有認同柯文哲理念、風格、政績的人們參加後援會活動，期望能夠凝聚更多支持者，一同為台灣未來做出貢獻。

柯文哲5月20日宣布參選中華民國總統以來，他競選主軸聚焦於「兩岸和平、台灣自主」，強調「理性、務實和科學」價值觀，5月27日在台北市成立第一個選哲之友會（柯P後援會），世界各地僑界也紛紛成立類似支持團體。

後援會表示，希望晚宴當日可以邀請所有支持柯文哲的民眾參加。晚宴當天柯文哲也將親自出席，並有一些特別驚喜活動安排。蕭丞堯解釋一個特別捐贈活動，捐贈2000美元以上者將獲得柯文哲親筆簽名書籍「光榮城市：柯文哲的進步價值」，並可以參加晚宴。

「南加州選哲之友會」的餐費為每位100美元。報名聯繫王小姐，聯絡方式為電話：949-3101812，Zelle：[email protected]，支票抬頭寫成「Friends of KE P of Southern California」，寄至：Attn. Anne Wang，18032 Lemon Dr. Suite C-143，Yorba Linda, CA 92886

南加州柯文哲後援會成員（左起）財務長姜富義、會長蕭丞堯、秘書長黃經纘、公關吳蓓瑤...
南加州柯文哲後援會成員（左起）財務長姜富義、會長蕭丞堯、秘書長黃經纘、公關吳蓓瑤一同手持柯文哲著作的書籍合影。（記者張庭瑜／攝影）
南加州選哲後援會會長蕭丞堯（中）希望能凝聚南加州柯文哲支持者，共同為台灣未來努力...
南加州選哲後援會會長蕭丞堯（中）希望能凝聚南加州柯文哲支持者，共同為台灣未來努力。（記者張庭瑜／攝影）
南加州選哲之友會將於10月4日成立，當天柯文哲將親臨現場。（南加州選哲之友會提供...
南加州選哲之友會將於10月4日成立，當天柯文哲將親臨現場。（南加州選哲之友會提供）

柯文哲 南加 加州

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