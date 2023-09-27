華埠服務中心 趙美心頒發21.5萬拓展牙科補助

為提升社區牙科醫療中心服務項目及品質，國會議員趙美心（左四）向華埠服務中心蒙特利公園市診所頒發21.5萬元補助金。（記者子為／攝影）

為提升社區牙科醫療中心服務項目及品質，國會議員趙美心 （Judy Chu）9月25日向華埠 服務中心(Chinatown Service Center，CSC) 蒙特利公園市 診所頒發21萬5000元的社區補助金，幫助CSC採購牙科診療設備及招募專業人力。

為提升社區牙科醫療中心服務項目及品質，國會議員趙美心向華埠服務中心蒙特利公園市診所頒發21.5萬元補助金。（記者子為／攝影）

蒙特利公園市市議員暨CSC董事會主席吳紹榮(Vinh Ngo)表示，透過此補助，CSC牙醫團隊將可減緩人力短缺問題，並能添購更多醫療器材，預計一年將可增加服務600患者。CSC執行長伍競群(Peter Ng)特別感謝國會議員趙美心長期以來為社區謀福利，並強調這項補助可大幅提升CSC服務品質，CSC團隊也將持續努力回饋社區。

趙美心表示，CSC常年為民眾提供多元服務，去年進駐蒙特利公園市開設全新醫療診所，更是當地居民的一大福音。由於聯邦醫療保險(Medicare)未承保大部分的牙科診療項目，以致許多年長者選擇拖延治療。這筆社區補助金，將可協助CSC聘請員工、添購器材，並延伸相關服務，方可服務更多弱勢個人或家庭。

華埠服務中心牙科診所在華埠、蒙特利公園市、阿罕布拉市，以及聖蓋博市皆有設點，提供基本口腔保健、植牙、牙橋、根管治療、顳顎關節治療及隱形矯正等治療項目。現有初診者可獲15元購物禮金的看診活動，活動詳情或預約請洽213-808-1792，或至cscla.org了解。