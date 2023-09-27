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巴沙迪那夜驚魂 3男持槍闖入 屋主抵抗受傷

記者邵敏／巴沙迪那報導
搶劫案發生在巴沙迪那市Las Lunas Street 2600號街區。（谷歌地圖）
搶劫案發生在巴沙迪那市Las Lunas Street 2600號街區。（谷歌地圖）

洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）警方稱，9月24日（周日）深夜，三名蒙面劫匪闖入該市一處居民住宅，搶走珠寶錢財後逃跑，64歲的男主人在抵抗過程中受傷，當局尚未估算被盜珠寶的價值。

案件發生在24日晚上11時12分，案發地點位於巴沙迪那市Las Lunas Street 2600號街區，警方接獲報案後趕到現場。 巴市警察局Tim Bundy 表示，男主人前臂受輕傷，但沒有去醫院，房子裡另外兩名居住者，一名62歲的女性和一名28歲的男性，他們倆沒有受傷。

警方指出，三名嫌犯都是非裔男子，其中一人攜帶武器，他們戴著口罩、穿著深色衣服，強行從前門闖入房屋。64歲的屋主當時進行抵抗，其中一名嫌疑人用一塊破碎的木門框襲擊他，另一名劫匪在現場舉起手槍。三名嫌犯搶劫珠寶得手後逃跑。

警方表示，第一名嫌犯身高約6呎2吋，175磅；第二名嫌犯身高約5呎8吋，145磅；第三名嫌犯身高約5呎8吋，中等身材。被盜珠寶的價值尚未透露，調查正在進行中。

當局鼓勵任何了解此案信息的人致電巴沙迪那警方，電話是626-744-4241。如果匿名舉報，可以透過智能手機在Google Play或Apple App Store下載「P3 Tips」應用程式，撥打(800) 222-TIPS (8477)聯絡「Crime Stoppers」；或使用網站http:// lacrimestoppers. org。

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