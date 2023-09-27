我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

慶雙十 加州台聯會10/7蒙市升旗

記者張庭瑜/艾爾蒙地市報導
加州台灣同鄉聯誼會國慶記者會，來賓們一同高喊「中華民國萬歲」，表達對國家的熱愛與祝福。（記者張庭瑜/攝影）
加州台灣同鄉聯誼會國慶記者會，來賓們一同高喊「中華民國萬歲」，表達對國家的熱愛與祝福。（記者張庭瑜/攝影）

隨著中華民國雙十國慶臨近，加州台灣同鄉聯誼會26日在洛僑中心舉行記者會宣布，第45屆南加州僑界國慶升旗典禮將於10月7日（周六）在洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）的巴恩斯公園（Barnes Park）舉行。

主辦單位表示，每年一度的蒙市升旗典禮希望可以團結僑界，弘揚愛國精神，今年延續傳統，將主題定為「民主台灣，堅韌永續」，同時紀念國父孫中山先生。

加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青表示，在蒙特利公園舉辦升旗典禮已連續45年，一直是僑界的標誌性活動，持續得到各大僑團的積極參與和贊助。他誠摯邀請各界人士參加這項凝聚僑心的傳統慶祝活動。此外，他也補充說明今年的升旗典禮面臨一些創新和挑戰。例如，升旗司令台和場地正在進行翻修工程，因此典禮的場地稍作調整，改在原場地外的草坪和樹蔭區。為了圓滿舉行升旗典禮，將在新場地上搭建臨時舞台和觀禮台，確保活動順利進行。

加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青說，在蒙特利公園舉辦升旗典禮已連續45年，一直是僑界...
加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青說，在蒙特利公園舉辦升旗典禮已連續45年，一直是僑界的標誌性活動。（記者張庭瑜/攝影）

活動當日，升旗典禮於上午8點45分開始，先進行熱身表演，9點正式開始典禮。屆時將有中華旗隊、北一女校友旗隊、駐洛經文處工作人員和僑務榮譽職員、南加州中國大專聯合校友會以及各社團遊行隊伍參加。各隊將依事先規劃依序入場；上午10點10分，在國歌奏響的時刻，中華民國國旗將飄揚在旗桿頂端。同時，3架介壽號飛機將飛越會場，祝福中華民國國泰民安、國運昌隆。

除此之外，所有貴賓致詞和表演都將在樹蔭下的表演台上進行，以確保觀眾能夠舒適地欣賞。主辦單位將提供伴手禮，贈送給參加活動的民眾，數量有限，送完為止。此外，典禮還將舉辦免費抽獎活動，特等獎為洛杉磯–台北來回機票。王竹青提醒來賓們穿著平底鞋或運動鞋，舒適安全。

加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青說，在蒙特利公園舉辦升旗典禮已連續45年，一直是僑界...
加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青說，在蒙特利公園舉辦升旗典禮已連續45年，一直是僑界的標誌性活動。（記者張庭瑜/攝影）

加州 中華民國 蒙特利公園市

上一則

橙僑慶雙十 園藝講座、農夫市集民眾熱烈響應

下一則

南加單身聯歡餐會 10月1日浪漫之夜

延伸閱讀

加台聯10/7舉辦雙十國慶升旗禮

加台聯10/7舉辦雙十國慶升旗禮
警察社團皆反對迷幻劑合法 呼籲紐森否決SB58

警察社團皆反對迷幻劑合法 呼籲紐森否決SB58
即時掌握山火 加州用AI技術防範「未燃」

即時掌握山火 加州用AI技術防範「未燃」
紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚
加州家長捐款能力不一 擴大公校貧富差距

加州家長捐款能力不一 擴大公校貧富差距
緬懷槍案遇難者 蒙市將建紀念碑

緬懷槍案遇難者 蒙市將建紀念碑

熱門新聞

1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48
有數名警員進行了驅趕。（李先生提供）

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

2023-09-24 21:47
現在入手電車超划算，2萬5就能拿下特斯拉。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

2023-09-22 16:25
聖費南度谷私人住宅舉辦裸體晚宴，參加者費用起價每人150元，圖為示意圖。（取自Unsplash.com）

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

2023-09-20 02:18
美駐華領事館門口等候簽證面試的民眾大排長龍。（受訪者提供）

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

2023-09-21 13:25
9月21日早，洛杉磯405號公路的Sepulveda Pass路段發生嚴重堵車

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

2023-09-21 18:00

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家