美國留學生協會聯盟 盼成立港澳台分會
美國留學生協會聯盟日前在聖蓋博市（San Gabriel）大劇院舉辦了換屆儀式，新舊會長總結了聯盟過去的成績，展望未來，訂下新目標。杜瓦迪（Duarte)市長康佳琛（Samuel Kang）等民選官員參加了該活動。
美國留學生協會聯盟2023年至2024年的新任聯盟主席董智豪，執行主席韓泰格，以及聯盟前任主席劉正鑫。董智豪說，在未來一年主要有兩個目標，第一是成立旗下的香港、澳門、台灣留學生分會。澳門分會即將在下周成立，另外兩個也在積極籌組中。另一個目標是通過更多的社會經濟文化項目，加強留學生和社會的連結，幫助他們更好地完成從學校到社會的過渡。這也是美國留學生協會聯盟一直以來的使命。
回顧過去一年，協會做出了不少亮眼的成績，包括戀愛相親類活動「心動一夏」；UFC明星選手李景亮的洛杉磯粉絲見面會；8月剛剛結束的中美學術經濟交流會，在線上共收穫超過750萬次的瀏覽量。
當天的活動上，加州眾議員方樹強（Mike Fong）辦公室代表Rene Romero為聯盟新一任領導隊伍頒發賀狀。杜瓦迪（Duarte)市長康佳琛、聖蓋博市議員吳程遠和核桃市市議員秦振國的代表到場表達了支持。其他到場嘉賓還包括該聯盟贊助商博樂教育諮詢，飯糰外賣；合作夥伴全美浙江總商會會長林光，南加州中華高校校友會聯盟會長孫淑婷等。
上一則
好市多新上架 榴蓮價格實惠果肉多 華人「好驚喜」
下一則
FB留言