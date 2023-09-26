美國留學生協會聯盟 盼成立港澳台分會

全體人員大合照。（記者王若然／攝影）

美國留學生 協會聯盟日前在聖蓋博市（San Gabriel）大劇院舉辦了換屆儀式，新舊會長總結了聯盟過去的成績，展望未來，訂下新目標。杜瓦迪（Duarte)市長康佳琛（Samuel Kang）等民選官員參加了該活動。

美國留學生協會聯盟2023年至2024年的新任聯盟主席董智豪，執行主席韓泰格，以及聯盟前任主席劉正鑫。董智豪說，在未來一年主要有兩個目標，第一是成立旗下的香港、澳門 、台灣留學生分會。澳門分會即將在下周成立，另外兩個也在積極籌組中。另一個目標是通過更多的社會經濟文化項目，加強留學生和社會的連結，幫助他們更好地完成從學校到社會的過渡。這也是美國留學生協會聯盟一直以來的使命。

回顧過去一年，協會做出了不少亮眼的成績，包括戀愛相親類活動「心動一夏」；UFC明星選手李景亮的洛杉磯粉絲見面會；8月剛剛結束的中美學術經濟交流會，在線上共收穫超過750萬次的瀏覽量。