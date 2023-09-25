南加警處理群毆 重摔16歲女孩惹議

警察將一名16歲女孩猛摔在地，女孩當時躺在地上沒有反應。（目擊者）

南加 內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）9月22日發生群毆，警方在處理過程中，將一名16歲高中女孩猛摔在地，導致她受傷，截至24日仍在住院治療。家屬準備對警方採取法律行動，但聖縣警局認為警察才是受害者，受傷女孩涉嫌妨礙公務，影片記錄現場案發過程。

影音來源：目擊者提供／記者邵敏後製

聖伯納汀諾縣警局稱，22日下午6時28分，勝利谷高中 （Victor Valley High School）一場橄欖球比賽爆發大規模鬥毆，警員立即前往制止。現場目擊者拍攝的視頻顯示，警察將一名十幾歲的女孩猛摔在地，女孩當時躺在地上沒有反應，隨後另一名男孩與警察發生扭打。

據悉，第一位到達現場的警員發現多起打架事件，他發射胡椒彈（Pepper balls）試圖驅散人群，但這個方法並未奏效，人群開始向這位警察湧去。 隨著更多警察抵達，又發起另一輪胡椒彈，就在這時，16歲的Faith Jeffers衝到警察面前奪取胡椒彈發射器。Jeffers的家人描述，打架過程中，警察將Faith抱起並將她抱摔在地。當局指出，一名16歲的男孩Anthony Smiler上前打這名抱摔女孩的警察，Smiler最終被制服並被拘留。

女孩頭部和脊椎受傷，目前正在住院治療。 她的母親Priscilla Jeffers淚流滿面地說，警察當時把女兒抱起來，然後用力把她扔到柏油路上，女孩背部受傷，肩膀骨折，整個頭部都有腫塊和瘀傷。

Priscilla表示， 她將對聖伯納汀諾縣警局採取法律行動。 聖縣警局則在新聞稿中表示，警察是受害者，嫌犯是16歲的女孩和男孩，罪名是妨礙警察公務、攻擊致人受傷。

16歲的男孩Anthony Smiler因涉嫌毆打警員被捕，但男孩的母親Kelani Lynch表示，警察先對兒子使用攻擊性武力，她認為兒子是無辜的。