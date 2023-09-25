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全美半年被詐44億 專家：要你買禮卡轉帳 別信

記者楊青／洛杉磯報導
聯邦貿易委員會市場實踐部主任Lois Greisman。（視訊截屏）
聯邦貿易委員會市場實踐部主任Lois Greisman。（視訊截屏）

「他（她）説得再天花亂墜，只要聽到對方要求的付款方式，你就知道是個騙局」，聯邦反商業詐騙專家日前指出，商業詐騙方式五花八門手法多端，但最終能夠從付款方式中洞察到詐騙的蛛絲馬跡，及時退出騙局，保護自己免受財務損失。

美國商業委員會的統計報告顯示，今年1至6月，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）接到的商業詐騙投訴高達110萬人次，損失金額高達44億元，商業詐騙正以前所未有的猖獗橫掃全美各地。應少數族媒體中心邀請，聯邦貿易委員會市場部主任Lois Greisman、律師Sophia Siddiqui當天舉行專題簡報會，詳細分析詐騙者最愛使用的Venmo、CashApp 、Zelle等應用程式以及禮品卡、銀行轉帳和加密貨幣等支付方式。

聯邦有關部門的統計報告顯示，近年商業詐騙得手的最常用方式是社交媒體，通過社交平台接近詐騙目標，然後以「救急」、「提供工作機會或者商業投資信息」、「提供學生貸款」、「交換外匯」等方式接近目標；第二種方式是電話詐騙，以「政府部門」、「中獎」、「情感殺豬盤」等方式詐騙。

今年上半年，僅聯邦貿易委員會接到的投訴報告，通過銀行轉帳的詐騙款就高達9億100萬元，排第一；電匯詐騙1億6400萬元；信用卡詐騙1億2300萬元；禮品卡1億900萬元；現金卡1億600萬元；CashApps1億200萬元。

Greisman表示，有騙子致電目標人士，謊稱目標人的孫子在加拿大車禍急救，沒有保險，馬上解決問題的方式就是銀行轉帳。受害人救親心切，幾分鐘内就被騙幾千上萬元。有的騙子則是冒充聯邦國稅局或其他部門的執法人員威脅說你偷稅漏稅，要限時補稅；或以你中大獎，需交稅領取獎金行騙。受害人往往是錢出了手，才發現上當。

她特別提到，一些騙子在假冒執法人員時使用威脅恐嚇口氣，確實很容易讓人感受壓力而受騙，「無論如何，當你聽到要用禮品卡來支付時，果斷掛斷電話，不管他是誰」。

Siddiqui表示，騙子手段變化多端，受害人損失補救的辦法，也與資金支付方式有關。相對來說，使用信用卡支付能夠挽回損失的希望最大。用禮品卡或加密貨幣支付費用，就像用現金一樣，很難追回損失。

她特別提醒，加密貨幣投資不存在「低風險」，如果有人跟你說，投資風險很低，利潤極高，基本上就能判斷是騙子和謊言，要特別謹慎。

聯邦貿易委員會市場實踐部律師Sophia Siddiqui。（視訊截屏）
聯邦貿易委員會市場實踐部律師Sophia Siddiqui。（視訊截屏）
聯邦貿易委員會今年1至6月商業欺詐種類及金額報表。（楊青翻拍）
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詐騙 投資 貨幣

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