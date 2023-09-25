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針對石油公司危害氣候變遷責任 加州州府主動提出訴訟

編譯組／綜合報導
加州對石油公司提出訴訟，將在法庭針對氣候變遷影響展開對抗。(Getty Images)
加州對石油公司提出訴訟，將在法庭針對氣候變遷影響展開對抗。(Getty Images)

加州近來針對全球最大五家石油與天然氣公司提出訴訟，追究這些公司承擔與氣候變遷相關危害的責任，可能改變長達數十年的遊戲規則。

專家表示，加州作為最大地理區域與最大經濟體，有能力將大型石油公司告上法庭，導因於加州長期以來因應氣候變遷以身作則的領導角色。「舊金山觀察家報」報導，加州將自身定位為全國環境保護工作領導者，承諾至2035年逐步停止銷售汽油動力汽車、2045年逐步停止加州石油探鑽。

舊金山加大法學院教授歐文(Dave Owen)指出，提告石油公司的基本概念，是因為其造成氣候變遷，這並非新概念。這類案件在法庭審理已有相當長時間。真正的變化是，加州成為提出訴訟案件之一。

這項訴訟於9月15日在舊金山提出，指稱石油及天然氣公司知曉燃燒石化燃料會導致氣候變遷，已長達數十年。加州總檢察長邦塔(Rob Bonta)在文件中指出，石油公司灌輸謊言、以犧牲環境作為代價，以更進一步獲取破紀錄利潤。

訴訟稱，埃克森美孚(Exxon)、殼牌(Shell)、雪佛龍(Chevron)、ConocoPhillips、英國石油公司(BP)及美國石油學會(American Petroleum Institute)，至少自1960年代起就已知燃燒石化燃料會導致地球變暖並改變氣候，但卻在公開聲明與行銷資料內容中，否認或淡化此一事實。加州已耗費數百億元因應氣候變遷，並解決造成損害，並預估未來幾年還將再花費數十億元。

加州州長紐森聲明表示，加州納稅人不該為數十億元損失買單，野火摧毀整個社區、有毒煙霧汙染空氣、致命熱浪、破紀錄乾旱導致水井乾涸。透過訴訟，加州正採取行動、追究大型汙染者責任，並為民眾爭取應有正義。

另一方面，美國石油學會資深副總裁麥爾斯(Ryan Meyers)提供「觀察家報」聲明中表示，過去20年紀錄顯示，石化產業實現向美國消費者提供可負擔、可靠的美國能源，並在實質上減少排放並減少對環境造成影響。

殼牌發言人則告訴「觀察家報」，不認為法庭是解決氣候變遷問題的正確場所，來自政府的明智政策與所有部門行動，才為達成解決方案與推動進展的合宜方式。殼牌同意目前須對氣候變遷採取行動，支持對未來低碳的過渡需求，提供當前世界所需重要能源同時，持續減少自身排放並協助客戶減排。

加州 石油 氣候變遷

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