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開車改變這些小細節 有助省油錢

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
避免油箱加得太滿，否則會導致洩漏和浪費。（記者邵敏／攝影）
避免油箱加得太滿，否則會導致洩漏和浪費。（記者邵敏／攝影）

加州的汽油價格正在飆升，每加侖普通汽油（Regular，87號汽油）的平均價格已達到6元以上，對於駕駛者來說，經濟壓力不小。專業機構建議，採取一些積極措施可以有效節約汽油。

美國汽車協會（AAA）提供一些節省汽油的建議，其中提到，避免油箱加得太滿，否則會導致洩漏和浪費，切勿在加油噴嘴第一次發出咔嚓聲後才加注油箱；加油後，確保油箱蓋發出三聲咔噠聲，因為油箱蓋密封不當會使汽油揮發。

駕駛過程中，注意一些細節也可以幫助省油。減速駕駛並按照限制速度行駛；避免緊急加速、起步；如果停車時間超過60秒，請關閉引擎以節省燃油，避免汽車長時間空轉；開車時，及時調整車速，減少重複煞車和加速；使用巡航控制系統，有助於保持恆定速度並節省汽油，但這一項不適用於濕滑路面。

此外，保持輪胎適當充氣，也是節油的一個方法；從汽車中取出不必要的大件物品，因為較重的汽車加速需要更多燃料；如果不是很熱的話，盡量減少使用車內空調；高速行駛時關閉車窗，因為打開窗戶會產生空氣阻力，導致耗油量增加。

AAA也建議，大部分汽車使用87號普通汽油即可，除非汽車製造商特別建議或要求使用優質燃油，否則不會帶來任何額外好處。

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