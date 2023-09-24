南加大研究 逾百萬洛縣居民吃不飽

洛縣居民正在排隊領取食物。（Getty Images)

根據南加州大學 （University of Southern California）Dornsife文理學院公共交流中心的一項新研究顯示，洛杉磯縣有超過100萬居民正在為吃飽飯而苦苦掙扎，面臨糧食不安全問題。

根據「Feeding America」的說法，美國農業部將糧食不安全定義為「無法持續獲得足夠的食物以供家庭中的每個人過上積極、健康的生活。」

受缺乏食物影響最嚴重的是低收入 居民。2022年，洛杉磯縣37%的低收入居民面臨糧食不安全；截至2023年7 月，這一數字已高達44%。糧食不安全對有色人種的影響也比白人更嚴重。 南加州大學的研究表明，非裔和拉丁裔居民遭遇糧食不安全的可能性 (38%) 是白人居民 (16%) 的兩倍以上。

隨著加州補充營養援助計畫(CalFresh)的結束，食品短缺情況有所加劇。該機構為數百萬加州家庭提供食品，該計劃也稱為食品券，在新冠大流行期間，聯邦政府加大了支持力度，但一些緊急福利 於2020年3月結束。

南加州大學研究人員表示，在洛杉磯縣，單一家庭的平均CalFresh福利，從每月470元降至每月299元。同一時期，CalFresh參與者的數量顯著增加。

首席研究員Kayla de la Haye表示：「在食品價格高漲之際，當前的CalFresh 福利不足以滿足許多洛縣居民的食品需求，該計劃不再像以前那樣有效地應對糧食不安全問題。 」

Kayla de la Haye表示，糧食不安全狀況的急劇增加可能與「食品券金額的減少」直接相關。

隨著越來越多的人難以找到足夠的食物，研究人員發現對食物儲藏室（food pantry）和食物銀行提供的服務需求也在增加。

雖然沒有明確的「解決方案」來解決日益嚴重的糧食短缺問題，但Kayla de la Haye和她的研究人員表示，這項研究強調了擴大糧食援助計劃的參與和福利水平的必要性，以及為降低糧食價格需做出更多努力。