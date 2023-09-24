AI噱頭吸金 科技公司騙到2200萬

隨著人工智能的興起，各行各業都在發生改變，詐騙 業也不例外。近日，一家總部位於洛杉磯縣西好萊塢市(West Hollywood)的「高科技」公司被查封，原因是利用AI 技術為噱頭，吸引民眾投資 網店，詐騙所得高達2200萬美元。

聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，簡稱FTC）指出，詐騙公司的業務遍布拉斯維加斯（Las Vegas）、聖地牙哥（San Diego）、安辛尼塔斯（Encinitas）和田納西州（ Tennessee）等地，其核心成員Andrew Chapman以及John Cresto和Roman Cresto利用虛假的社交媒體營銷，從尋求在電商平台發展零售業務的客戶手中騙取巨額投資，這些電商平台包括亞馬遜（Amazon）和沃爾瑪（Walmart）等。

詐騙公司稱，他們通過AI技術確保投資者獲利，並向客戶承諾每月8%至20%的回報。他們提供多種「自動化電子商務」網店套餐，初始投資通常為1萬至12萬5000元不等，外加1萬5000至8萬元的營運資金。該公司聲稱利用「人工智能機器學習」實現網店收入最大化，同時指導客戶使用ChatGPT創建客服腳本。詐騙者先後使用 「Automators AI」、「Empire Ecommerce」 和 「Onyx Distribution」 等名稱成立多家公司行騙。

但實際上，購買此服務的人並未獲得廣告所宣傳的高額回報，而是失去全部投資，並可能背負巨額債務。此外，該公司在Amazon.com和Walmart.com上為其客戶創立和管理的在線商店，都因違反平台政策被關閉，許多客戶因此被禁止在這些平台註冊開店。

核心成員之一的Roman Cresto在Instagram上擁有40多萬粉絲，他被包裝成一位在20歲就賺取巨額財富的「神童」。目前，該企業的資產已被FTC凍結，並勒令該公司停止任何商業活動。