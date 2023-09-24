加州大容量彈匣禁令 聯邦法官再駁回

聯邦地區法院法官貝尼特斯（Roger T. Benitez）22日再度駁回加州禁止持有超過十發子彈的槍枝彈匣禁令，稱其違憲。（取自美聯社）

美聯社報導，聯邦地區法院法官貝尼特斯（Roger T. Benitez）22日再度駁回加州 禁止持有超過十發子彈的槍枝彈匣禁令，稱其違憲，「武斷且反復無常」。

該禁令是基於2016年通過的一項提案，且歷經多次上訴，直到美國最高法院（US Supreme Court）在2022年對紐約州步槍和手槍協會（Rifle and Pistol Association）控訴布魯恩（Bruen）一案做出裁決後，將此案發回下級法院。

這項決定要求槍枝法規不得妨礙第二修正案（Second Amendment）的措辭，且符合「這個國家歷史傳統」。

貝尼特斯在22日的裁決中表示，對大容量彈匣的禁令不能牴觸最高標準，且「國家並沒有根據槍擊能力或彈藥容量，來禁止或管理槍支 的傳統。」他寫到，他們想要更大的彈匣容量，只是為了保護自己。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）在一分聲明中稱，此一決定「純粹是政治性的」，且指出貝尼特斯有撤銷槍支管制法的紀錄。加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）提交上訴，誓言「確保加州人民免受造成大規模傷亡武器增加的傷害。」

加州步槍和手槍協會主席間總法律顧問米歇爾（Chuck Michel）最初和幾位私人槍支擁有者提起此案，他對這一裁決表示讚揚。

不過，反對者吉弗茲法律中心（Giffords Law Center）律師克拉克（Billy Clark）告訴美聯社，他相信此決定未來仍將被推翻，稱大容量彈匣規定是「常識和憲法」。