橙縣200人健行 挺台灣進聯合國

柑縣臺灣同鄉會理事吳秋滿(右四)乘坐輪椅全程參與4哩挺臺灣健行。(右起)橙僑中心主任蕭蓓如、僑務委員張珮鑾、經文處副處長張正育，及同鄉會會長傅錦郎及太太陳淑容。(橙僑中心)

柑縣台灣同鄉會聯合台灣人公共事務會柑縣分會、台美公民協會柑縣分會、加州 柑縣台美商會、台美菁英協會橙縣 分會日前共同舉辦「橙縣僑界推動台灣參與聯合國 及國際民航組織(ICAO)健行」，有近200位橙縣台灣鄉親陸續湧入集合地點，參加Bommer Canyon Trail健行，沿途傳達支持台灣參與聯合國及國際民航組織的行動。

當天駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育及組長王冠惠、橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、僑務委員張珮鑾、僑務顧問沈柏文、僑務促進委員張慧玲、Laguna Woods台灣同鄉會會長楊枝美、橙縣華人獅子會理事吳賢榮也應邀加入挺台灣健行。

這次健行活動由柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎籌劃，他表示，台灣在全世界193個國家及地區，軍事、經濟、科技、文化及綜合國力排名第23名，外匯儲備排名世界第4，台灣的排名甚至超越很多歐洲已開發國家，比荷蘭、比利時還好，但台灣長期被排除在國際社會之外，這是一件非常不公平、不合理的事情。這次活動的訴求就是經由參加健行的朋友一步一腳印，讓國際社會知道台灣可以幫助國際社會，國際社會也必須接納台灣。