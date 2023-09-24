揭發血汗工廠…25泰裔製衣工 登上勞工部名人堂
聯邦勞工部代理部長蘇維思(Julie Su)9月18日在華府舉行的典禮上，表彰了25位前泰裔製衣工人，並將他們納入勞工部「名人堂」(Hall of Honor)， 她們在1995年協助揭露了前雇主虐待勞工的行為，推動了美國勞工法律的修正。
勞工部表彰了一群被稱為「艾爾蒙地泰裔製衣工人」(El Monte Thai Garment Workers)的團體，她們在與洛杉磯縣艾爾蒙地市（El Monte）的一家血汗工廠抗爭時，展現出勇氣與堅韌。 該案是美國歷史上最著名的現代奴隸制案件之一，促成了「人口販運和暴力受害者保護法」的通過，以及T簽證的設立，為人口販運受害者提供了一條通往公民身份 的途徑。
蘇維思說：「長期以來，經濟全球化把許多人拋在身後，尤其是婦女承擔了支撐家庭的責任，她們沒有好的工作機會。 今天的表彰是對我們取得進展的慶祝，同時也提醒我們，真正的進步不僅是金錢的勝利，甚至不是以政策的變革來衡量。最深刻的變革是個人的，我們表彰的嘉賓當年站出來，建立力量，行使自己的權利，排除萬難，拒絕被灌輸的信息『他們應該低頭，要知道自己的位置』。」28年前，剛從哈佛法學院畢業僅兩年的蘇維思負責該案 ，帶領法律團隊代表工人提出訴訟。
前泰國製衣工人Nantha Jaknang說：「我們十分慶幸和感激蘇維思在勞工部為所有工人爭取權益。」另一名女工Maliwan Radomphon Clinton表示：「我從沒想過我會在華府勞工部受到表彰，這對我和我的家人來說意義重大。我們對這些公司提出了訴訟，上了法庭，努力捍衛我們的權利。」
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