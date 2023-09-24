我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

揭發血汗工廠…25泰裔製衣工 登上勞工部名人堂

艾爾蒙地市訊
「艾爾蒙地泰國製衣工人」在1995年協助揭露前雇主虐待勞工的行為，並推動了美國對勞工法律的改變。（亞美公義促進中心提供）
「艾爾蒙地泰國製衣工人」在1995年協助揭露前雇主虐待勞工的行為，並推動了美國對勞工法律的改變。（亞美公義促進中心提供）

聯邦勞工部代理部長蘇維思(Julie Su)9月18日在華府舉行的典禮上，表彰了25位前泰裔製衣工人，並將他們納入勞工部「名人堂」(Hall of Honor)， 她們在1995年協助揭露了前雇主虐待勞工的行為，推動了美國勞工法律的修正。

勞工部表彰了一群被稱為「艾爾蒙地泰裔製衣工人」(El Monte Thai Garment Workers)的團體，她們在與洛杉磯縣艾爾蒙地市（El Monte）的一家血汗工廠抗爭時，展現出勇氣與堅韌。 該案是美國歷史上最著名的現代奴隸制案件之一，促成了「人口販運和暴力受害者保護法」的通過，以及T簽證的設立，為人口販運受害者提供了一條通往公民身份 的途徑。

蘇維思說：「長期以來，經濟全球化把許多人拋在身後，尤其是婦女承擔了支撐家庭的責任，她們沒有好的工作機會。 今天的表彰是對我們取得進展的慶祝，同時也提醒我們，真正的進步不僅是金錢的勝利，甚至不是以政策的變革來衡量。最深刻的變革是個人的，我們表彰的嘉賓當年站出來，建立力量，行使自己的權利，排除萬難，拒絕被灌輸的信息『他們應該低頭，要知道自己的位置』。」28年前，剛從哈佛法學院畢業僅兩年的蘇維思負責該案 ，帶領法律團隊代表工人提出訴訟。

前泰國製衣工人Nantha Jaknang說：「我們十分慶幸和感激蘇維思在勞工部為所有工人爭取權益。」另一名女工Maliwan Radomphon Clinton表示：「我從沒想過我會在華府勞工部受到表彰，這對我和我的家人來說意義重大。我們對這些公司提出了訴訟，上了法庭，努力捍衛我們的權利。」

勞工部將一群前泰國製衣工人納入「名人堂」。（取自勞工部Youtube頻道）
勞工部將一群前泰國製衣工人納入「名人堂」。（取自勞工部Youtube頻道）
1995年，時任亞美公義促進中心(AJSOCAL)法律總監的蘇維思，帶領法律團隊...
1995年，時任亞美公義促進中心(AJSOCAL)法律總監的蘇維思，帶領法律團隊代表工人提出訴訟。（亞美公義促進中心）

勞工部 艾爾蒙地 華府

上一則

橙縣200人健行 挺台灣進聯合國

下一則

人口普查找上門 小心是詐騙

延伸閱讀

華府26至44歲高收入青年 遷往郊區成風氣

華府26至44歲高收入青年 遷往郊區成風氣
RFK體育場控制權重歸華府 居民對開發計畫反應不一

RFK體育場控制權重歸華府 居民對開發計畫反應不一
聯準會11月會議最大風險：聯邦政府關門導致決策「閉眼飛行」

聯準會11月會議最大風險：聯邦政府關門導致決策「閉眼飛行」
滾石共同創辦人歧視非裔和女性音樂家 被踢出「名人堂」董事

滾石共同創辦人歧視非裔和女性音樂家 被踢出「名人堂」董事
油價漲逾10% 8月通膨反彈

油價漲逾10% 8月通膨反彈
拜登政府新規 年薪低於5.5萬享加班保護 360萬人受惠

拜登政府新規 年薪低於5.5萬享加班保護 360萬人受惠

熱門新聞

案發地社區住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

2023-09-17 21:02
聖費南度谷私人住宅舉辦裸體晚宴，參加者費用起價每人150元，圖為示意圖。（取自Unsplash.com）

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

2023-09-20 02:18
美駐華領事館門口等候簽證面試的民眾大排長龍。（受訪者提供）

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

2023-09-21 13:25
現在入手電車超划算，2萬5就能拿下特斯拉。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

2023-09-22 16:25
9月21日早，洛杉磯405號公路的Sepulveda Pass路段發生嚴重堵車

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

2023-09-21 18:00
1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲