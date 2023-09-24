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亞裔青少年中心晚會 籌款20萬

記者王若然／聖蓋博報導
加州眾議員方樹強（中間）到場支持。（AYC）
加州眾議員方樹強（中間）到場支持。（AYC）

亞裔青少年中心（Asian Youth Center，AYC）22日晚在聖蓋博（San Gabriel）舉辦成立34周年慶祝典禮及籌款活動，超過400位嘉賓參加，晚會表彰了為社區做出貢獻的個人獎和團體獎，預計籌款近20萬元。

根據AYC執行長傅美雪（Michelle Freridge）表示，當晚籌得的款項將用該機構2023至24年的項目。該財年的所有項目資金供需約600萬元，其中約100萬來自加州眾議員方樹強（Mike Fong）為AYC爭取到的資金，該筆資金將用於改善和提升AYC的基礎設施以及電腦科技。剩餘約500萬元，70%來自聯邦和加州政府，30%來自社區支持以及當晚籌款晚宴。

傅美雪介紹，AYC一如既往地服務更多家庭，但資金總是存在挑戰。例如AYC的兩個項目都已經滿額，不少家庭只能在等待名單中。她說，「我們會好好利用獲得的資金，盡可能做到最好。」

在AYC成立34周年之際，傅美雪感謝社區和政府的幫助，以及民眾的支持和捐款，才讓AYC發揮更大的價值。她說，「我為受益於AYC的青少年可以積極創造成果、造福社區感到自豪，我對未來充滿期待。」

AYC成立於1989年，是以服務社區為宗旨的非營利組織。最初在時任蒙市市長趙美心（Judy Chu）的幫助下成立，剛開始主要服務於聖谷低收入的亞裔家庭，後逐漸發展壯大。

國會議員趙美心（右六）和眾多華裔民選官員出席亞裔青少年中心34周年慶典。（AYC...
國會議員趙美心（右六）和眾多華裔民選官員出席亞裔青少年中心34周年慶典。（AYC提供）

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