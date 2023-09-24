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劉樹義 汽車大亨的起伏人生

記者趙健／蒙特利公園市報導
1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（劉樹義提供）
1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（劉樹義提供）

曾在商業帝國中叱吒風雲，如今卻靠租房生活；曾掌舵頂級汽車公司，與名流政要談笑風生，現在生活自理困難，鮮有朋友。這種人生的起伏讓人難以想像，卻真真切切地發生，這是南加一位長者劉樹義（Warren S. Liu）的人生故事。

涉足地產 打造商業帝國

1971年，劉樹義從台灣赴美留學。他在芝加哥攻讀土木工程專業，畢業後在洛杉磯找到了一份土木工程師工作。

這一份看起來相當不錯的工作並沒能滿足劉樹義，在美國站穩腳跟後，他很快開始嘗試涉足商業地產投資。當時他從多單元公寓投資起步開始，借助自己過人的才智不斷擴張投資組合，之後又鎖定不良資產收購，再做到後來的土地開發，就這樣一步步在地產領域建立起了自己的商業帝國。

在32歲時，劉樹義已擁有好萊塢日落大道上著名的美國無線電公司大樓（ Radio Corporation of America）——這裡是包括「貓王」在內，好萊塢明星經常光顧的地方，連奧斯卡（Oscar）的主辦方也曾租用這裡的辦公室。

坐擁豪車品牌走上人生巔峰

1982年，事業巔峰的劉樹義做出了他人生中又一個驚人舉動——他買下了美國歷史悠久的豪華汽車品牌Stutz，這是一個曾經擁有著輝煌成就，在當時一度被稱為美國「國寶級」汽車的品牌。劉樹義說：「就像女孩子喜歡買香奈兒買衣服，男人就是愛買車，而我的想法就是想把汽車公司買下來。」

Stutz汽車公司的工廠當時在義大利和法國的交界處，車廠有200多名員工，每一輛車的製作時長超過1800個小時，均由純手工打造。劉樹義回憶，「那時候一輛福特野馬賣3100美元，法拉利的售價是2萬1000美元，勞斯萊斯也就2萬到3萬美元左右，但Stutz最貴的車在那個時候高達55萬美元。當時我們的客戶只有沙特阿拉伯國王、蘇丹皇室、明星和超級富豪這樣的人。1987年，林青霞還趕來參加了Stutz新車發佈會。」

「因為擁有這個汽車品牌，在當時給我帶來了很多社交資源上的方便，我不斷在和政要、富豪們打交道，也幫我促成了很多生意。」買下Stutz後，劉樹義立刻在比佛利和好萊塢聲名大噪。 劉樹義那時住在比佛利山，生活奢華，每日出行都要換一輛車開。 

人生劇變 遭遇轉折

1995年，一個普通的年份，對於劉樹義來說卻是他命運轉折點。 「地產市場突然崩潰，給我的事業造成了重創。」劉樹義回憶說。就在同年，堅持了五年的專利官司敗訴、項目夭折、婚姻破裂、親人離世，一系列悲劇接踵而至。

根據「加州公共政策研究院」（Public Policy Institute of California）資料，全美房地產市場90年代遇冷，在經歷1989年的房市高峰期後，從1990年開始進入衰退期，直到2002年（耗時13年），才恢復到1989年的水平。

劉樹義說，本來想靠自己的地產事業養Stutz，但90年代中期房地產生意崩潰後沒有了經費。 「房地產崩潰期間，我被徹底拖垮。當時100萬的資產只能賣到十幾萬，再加上高達20%的利息、交不起產業稅，很多項目被擱置。」劉樹義也因此被迫從他的比佛利豪宅中搬了出來。

「我的太太人非常好，但我的生意從突然天上掉到地下，我怎麼捨得看著她和我一起受苦？所以我算是忍痛『逼迫』她離開了我。」劉樹義難掩傷心，「生意不好了，自然就不想跟人來往。當時還聽到身邊有人說『好好的國寶汽車品牌，被一個中國人搞成這樣』，我聽了這些話傷心落淚， 但我手上已經沒有資金，無力回天。」

而這一切打擊當中，最讓劉樹義難以承受的還是母親的離世。 「1995年，我的母親過世，讓我對做生意徹底失去了興趣。

疾病纏身 租房生活 靠人救濟

命運似乎一直在和劉樹義開玩笑。從人生巔峰上突然掉下，疾病又找上了他。如今78歲的劉樹義，患有嚴重的帕金森症（Parkinson），甚至連走路都不能保持平衡。他說，「這些年我一直在與病魔鬥爭。每天早晨醒來就開始吃藥，如果我有兩三天不吃藥，可能真的就撐不過去。

劉樹義現在住在租住的房子裡，所幸平時的生活還有家人給予一些補貼。他說，他非常懊悔，直到後來才感悟到所謂家庭美滿才是真正應該去追求的幸福。

劉樹義還保留著當年掛在自己公司大樓的框裱相片。（劉樹義提供）
劉樹義還保留著當年掛在自己公司大樓的框裱相片。（劉樹義提供）
劉樹義（中）當年從台灣赴美留學前曾作為學生代表獲領導人接見。（劉樹義提供）
劉樹義（中）當年從台灣赴美留學前曾作為學生代表獲領導人接見。（劉樹義提供）
32歲時的劉樹義已擁有好萊塢日落大道上著名的美國無線電公司大樓。（劉樹義提供）
32歲時的劉樹義已擁有好萊塢日落大道上著名的美國無線電公司大樓。（劉樹義提供）

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