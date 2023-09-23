專家園藝講座 菜籽果苗免費送

報名參加工業市四季廣場的二維碼。

世界日報及聯合健康保險（United Healthcare）合辦「自耕健康講座」將於9月30日和10月1日登場，兩天的免費教育講座為銀髮族量身訂製。

主講人之一、聖地牙哥 有機農場負責人田土伯將分享蔬菜 水果栽種的專業經驗和知識，同時他還將免費發放高質量的蔬果樹苗。講座現場還有聯邦醫療保險 （Medicare 紅藍卡）資訊講解，精彩內容不容錯過。

田土伯（藝名），本名林幸隆，他是聖地牙哥有機農場負責人，不久前FOX5 San Diego 電視台報導了該有機農場，被列為#1 the most favor top story。他種植經驗非常豐富，經營農場已經長達35年，農場中種植了多達30多種的水果，包括所有來自台灣的水果。本次他主講的題目是「如何栽種有機蔬菜水果」，他將會分享如何栽培菜苗及果苗、準備土壤、避免病蟲害的防治及處理；以及如何澆水及施肥、剪枝使果樹長出更多更豐盛的水果等。

田土伯說，種植蔬果，最重要的開始就是認識土壤，很多人家裡的土壤都摻雜了許多的碎石，甚至還有污染，植物自然無法生長。種植蔬果要學會測試土壤的酸鹼度，不同水果喜愛的酸鹼度都不同，例如藍莓喜好酸性土壤，而一般的水果和蔬菜則喜愛中性土壤。關於如何檢測酸鹼度和準備合適的土壤，田土伯將在講座中詳細講解。