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第4屆國慶盃橋牌校際邀請賽 10/7開打

洛杉磯訊
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長書贈「高手過招、笑看輸贏」賀狀。(南加州成大校友會)
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長書贈「高手過招、笑看輸贏」賀狀。(南加州成大校友會)

加州成功大學校友會(CKUAASC) 、南加州中國大專院校聯合校友會(JCUAA)、亞美會計研究發展基金會(AAARDF)及北美華人會計師協會(SACPAA) 共同舉辦的「慶祝2023年中華民國雙十國慶 - 南加州第四屆國慶盃橋牌校際邀請賽」活動，將於2023年10月7日星期六假洛杉磯華僑文教服務中心熱鬧展開。

活動籌備委員程東海表示，今年國慶盃橋牌校際邀請賽有6支隊伍參賽，分別為南加州成功大學校友橋牌隊、輔仁大學校友橋牌隊、東海大學校友橋牌隊、交通大學校友橋牌隊、台灣大學校友橋牌隊、以及南加州中國大專院校聯合校友橋牌隊。其中有多名大洛杉磯地區知名橋手及美國現役女子青年國手，比賽精彩可期。

他表示，很感謝駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀書贈「高手過招、笑看輸贏」的賀狀，鼓勵出賽選手，以及感謝國泰銀行慷慨提供多項精美紀念品來增加比賽樂趣。

成大校友會與夥伴們在過去六年中已成功地舉辦過9次大型橋牌邀請賽，總計邀請了700人次華洋橋牌好手共襄盛舉。每次比賽在主流和華裔社區的熱烈參與下，以及包括「亞洲橋牌王」黃光輝大師等橋界高手的鼓勵和加持下，已建立起此南加州橋牌邀請賽的知名度。

加州 南加 洛杉磯

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