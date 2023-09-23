增設健檢專區 世報銀髮樂齡生活展10月21日登場
洛杉磯世界日報將於10月21日（周六）舉辦「銀髮樂齡生活展」，活動從早上10時到下午5時，在艾爾蒙地市（El Monte）洛杉磯華僑文教服務中心舉行，活動免費入場，免費停車。今年現場特別增設的健康檢查專區，為民眾健康把關，展會內容豐富多彩，現場有伴手大禮包加大抽獎，歡迎參加。
「銀髮樂齡生活展」2019年至今已第四年舉辦，今年活動得到非營利組織角聲社區醫療中心（Herald Christian Health Center）支持，增設健康檢查互動專區，只要民眾前來就有機會接受眼科、骨密度、血壓等近10個一般身體檢查項目，還有專業人士現場諮詢健康相關問題。
講座上午10:30開始，許多南加州各行各業優質廠商，專業講師將在現場帶來最新的醫療、保險、理財、福地等相關資訊，還可以面對面解答問題。同時為回饋讀者，洛杉磯世界日報當天準備了內容豐富的伴手禮，先到先得。無論是關懷家中長輩，還是考慮自己的銀髮生活提升品質，本次展覽都可掌握最新資訊。
「銀髮樂齡生活展」旨在為銀髮族充實精神文化，增加了解在美生活相關資訊，讓民眾更貼近生活本源，保持自然、健康、精緻的生活態度。10月21日歡迎大家踴躍參與，現場還將有豐盛便當販售。活動地點：洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave., El Monte, CA），諮詢熱線：323-268-4982，分機：600。
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