增設健檢專區 世報銀髮樂齡生活展10月21日登場

洛杉磯世界日報將於10月21日（周六）舉辦「銀髮樂齡生活展」，圖為過去舉辦的銀髮樂齡生活展。（本報檔案照）

洛杉磯世界日報 將於10月21日（周六）舉辦「銀髮樂齡生活展」，活動從早上10時到下午5時，在艾爾蒙地市（El Monte）洛杉磯華僑文教服務中心舉行，活動免費入場，免費停車。今年現場特別增設的健康檢查專區，為民眾健康把關，展會內容豐富多彩，現場有伴手大禮包加大抽獎，歡迎參加。

「銀髮樂齡生活展」2019年至今已第四年舉辦，今年活動得到非營利組織角聲社區醫療中心（Herald Christian Health Center）支持，增設健康檢查互動專區，只要民眾前來就有機會接受眼科、骨密度、血壓等近10個一般身體檢查項目，還有專業人士現場諮詢健康相關問題。 銀髮樂齡生活展中展商攤位前大排長龍（本報系資料照）

講座上午10:30開始，許多南加州 各行各業優質廠商，專業講師將在現場帶來最新的醫療、保險、理財、福地等相關資訊，還可以面對面解答問題。同時為回饋讀者，洛杉磯世界日報當天準備了內容豐富的伴手禮，先到先得。無論是關懷家中長輩，還是考慮自己的銀髮生活提升品質，本次展覽都可掌握最新資訊。