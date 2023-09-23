鑽石吧美食周 10月1日起餐館2周20%優惠

由鑽石吧 市府和Yelp聯合舉辦的2023鑽石吧秋季餐館美食周將於10月1日登場，兩周内當地餐飲商家將以折價推銷美食，提供民眾口福享受。除部分餐飲商家提供更多的額外折扣優惠外，鑽石吧市府今年也將首次舉辦自動折扣活動，凡美食周期間在當地餐館消費的民眾，都可在完成登記後獲得20%的折扣。

今年的餐館美食周從10月1日至15日，前後兩周。參與美食周的商家除了在美食周期間提供折價優惠外，民眾還可以憑餐飲消費帳單參加抽獎活動。與此同時，鑽石吧在今年的秋季美食周中也首次推出一項新的獎勵計劃，食客在鑽石吧的任何一家餐廳的每次消費，只要將收據上傳到Open Rewards的應用程序（上網https://www.bludot.io/download-app，並加入the Diamond Bar Restaurant Week community）都可獲得20%的折扣，折扣獎勵最多48小時内會返還個人錢包，民眾同時自動參加Dine & Win抽獎。

消費折扣沒有次數和餐館限制，每個單次消費的回執上傳後都可以獲得折扣，但所有消費都需要在10月1日至15日之間完成，而且必須是鑽石吧轄區的餐館。

市長周柏華表示，過去相當長時間内，鑽石吧不少人民眾都喜歡到聖蓋博 和羅蘭岡一帶吃飯，但這些年鑽石吧當地的餐館愈來愈多，而且非常多元化，尤其是疫情 之後，高中檔餐館和簡餐和飲品店都有增加，民眾外食不用出遠門，在家門口就有很多選擇。