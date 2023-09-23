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聖蓋博餃子啤酒節 10月6日無限暢飲

記者王若然／聖蓋博報導
餃子啤酒節上有多家食品攤位和啤酒園。（取自聖蓋博官網）
餃子啤酒節上有多家食品攤位和啤酒園。（取自聖蓋博官網）

聖蓋博市（San Gabriel）一年一度的餃子啤酒節（Annual Dumpling&Beer Fest）將在10月6日（周五）登場。這個頗具特色的活動不僅有餃子等美食攤位，現場還有專門飲用啤酒的「啤酒園」（Beer Garden），讓啤酒愛好者暢飲地方特色的啤酒。

今年的餃子啤酒節是聖蓋博市府和亞裔青年中心（AYC）共同舉辦，入場免費，地點在該市具有歷史文化氣息的Mission District（320 S Mission Drive），10月6日晚6時至10時。

節日將有數家美味餃子以及其他食品、飲品攤位和餐車等。其中無限暢飲的啤酒園需要收費，21歲及以上才可以入園。目前啤酒園開放「早鳥票」，35元一位。「早鳥票」售票期限至9月22日為止，之後票價調整為40元一位直到售罄。活動當天在入口處將有幾張票不收現金。在啤酒園，民眾可以品嘗到不同啤酒商提供的頗具地方風味的啤酒，一次付費無限暢飲。

想要購買啤酒園票的民眾可點擊鏈接：https://www.eventbrite.com/e/san-gabriels-annual-dumpling-beer-festival-tickets-703812049787?aff=oddtdtcreator

活動停車位信息，可見：https://www.sangabrieled.com/293/Parking-Map

有關餃子啤酒節更多信息，可見：http://dumplingandbeerfest.com/255/Dumpling-Beer-Fest

餃子 聖蓋博 亞裔

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