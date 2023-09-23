賭城新地標 23億打造高科技「大圓球」 夜夜精采

賭城最熱門的自拍景點。（記者蕭愛／攝影）

賭城 拉斯維加斯今年7月又推出新科技圓球體Sphere ，每天晚上五彩繽紛燈光綻放，變幻各種圖影，賭城夜空再次多了一道全新震撼人心的景象。

影音來源：記者蕭愛

Sphere圓球體是一個多功能的表演建築，白天看它是一個全黑的圓形建築，晚上它變成一個別出新裁的360度全方位圓形跑馬燈，變化出令人目不轉睛的彩色影片。目前它是全球第一座沉浸式體驗圓球體。

Sphere圓球體在威尼斯人的賭城酒店的後街，距離高空摩天輪不遠，地址是255 Sands Ave Las Vegas ，附近都是有名賭場酒店，凱薩宮、威尼斯酒店、Wynn等。可以從賭城大道走過來。朝東方向的高空酒店房間，晚上都可以看到變幻多端的彩色大圓球體。

從地面看圓球體，一定要走到Sphere的停車場，目前停車場還是免費，站在停車場能近距離見到球體的全貌。其他方向都被附近的建築遮住部分球體，難以見到全貌。搭乘高空摩天輪也是不錯的觀景地點，能從高空俯看全景。

Sphere外面球體已經在7月完工，每晚都在賭城夜空上演燈光秀，每隔一段時間就有不同的畫面，內容五花八門，從大籃球到海底世界，從嚇人的大眼球到太空 漫步。站在Sphere前面看這麼大的精采畫面，真不得不佩服科技人才的巧思和藝術家的精心創意。

Sphere7月4日第一次在賭城放映影片後，在社交媒體掀起熱潮，巨大穹頂螢幕，色彩鮮豔畫面，十足震𢸍人心，可是大部分華人尚不知道Sphere是什麼。

目前為止Sphere圓形球體是賭城拉斯維加斯最昂貴的建築，也是全球第一個有巨大穹頂螢幕的圓頂劇場。2018年宣布要興建時，預估需要12億美元，2020年碰到疫情 ，建材供應失調，加上通貨膨漲，預算遠遠不夠，到今年完工，已經花費了23億美元。

圓球體每晚6點開始光芒四射，不斷放映精心設計製作的藝術片，遊客可以自由觀賞，也可以去高的地方登高欣賞。一直會放映到凌晨2點。色彩鮮豔奪目的影片是最好的背景，許多人拿著手機自拍，留下美好回憶。也有人開車繞著它轉一圈，完整的看一圈，但是人多車多要小心駕駛。

圓球體內部將於今年9月29日正式開幕，這座高科技的表演建築，內部配備了16萬平方英尺的16 K分辨率LED屏幕。Speaker揚聲器多達六位數字，其中包括埋在地板內的揚聲器，像有名的音樂廳一樣，有最好的音響燈光，創造真正身臨其境的體驗。

主辦單位宣布：首先會在Sphere表演的是來自都柏林的愛爾蘭搖滾樂隊U2，票價199起跳，目前已是一票難求。