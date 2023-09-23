疫後首度 台灣觀光代表團洛城行銷 以「食」力拉克

台灣觀光代表團疫後首次赴北美推廣搶攻長程線旅客，以美味「食」力行銷台灣。（記者張宏／攝影）

台灣觀光 代表團疫後首次赴北美推廣，搶攻長程線旅客，以美味「食」力行銷台灣。台灣交通部觀光署21日偕同地方政府、旅行社、飯店、航空公司等業者及展演團體，在洛杉磯 推廣台灣旅遊。

（影音來源：記者張宏）

據台灣交通部觀光署統計，今年1至7月美國及加拿大來台旅客累計超過32萬5000人次，已達2019年同期的75%左右，歐美紐澳市場赴台人次最多。桃園國際機場數據顯示，北美航線 運量在今年8月已達疫前8成左右，來自美國八個機場的轉機客，占桃園機場轉機乘客總數的80%以上，每年約75萬人次。

北美市場一直是台灣旅遊龐大的潛力客源，為此觀光署特別組成台灣觀光代表團到北美推廣，鼓勵北美業者推出台灣旅遊行程產品，吸引更多旅客赴台觀光。而這也是四年來，觀光署首次帶領台灣業者來美加舉行推廣活動。

台灣交通部觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚表示，這次活動邀請本地旅遊業者百餘人參與，大家對台灣旅行表現出極大的熱情，明年會主推鐵路環島旅遊，希望南加民眾能去台灣感受自然風光和美食。

此外連年入選亞洲50大酒吧的Bar Mood Taipei受邀以台灣玉山威士忌為基底設計融合台灣紅心芭樂及炭焙烏龍茶特色調酒，希望藉由品嘗美味道地的台灣料理，讓當地業者認識寶島精采多元的文化特色。