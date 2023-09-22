詐騙氾濫 國稅局停止受理ERC申請

國稅局宣佈停止受理ERC新申請。（取自Pixabay.com）

拜登 總統簽署「新冠救援法案」，為雇主提供「保留員工稅收抵免」（Employee Retention Credit，簡稱ERC）。 然而，該抵免措施長期被不法分子濫用並詐騙 ，透過誤導性宣傳讓企業主提交不實申請或進行身分盜竊，導致美國財政和小企業遭受損失。

國稅局 發布公告，即日起至今年12月31日，暫停受理新提交的ERC申請；對於已受理的申請，審批時間將從90天延長至180天，需額外複核的申請處理時間會更長。國稅局還可能向納稅人索取額外文件，以確保其申請的合法性。

隨著美國國稅局審計和刑事調查工作的強度增加，進行不當申請的企業將面臨巨大風險。 國稅局強調，任何不實申請ERC的納稅人必須退還抵免額，並可能面臨追責罰款和利息，納稅人需警惕不法分子的誘導性營銷，避免上當。

自2020年3月13日國稅局受理ERC申請，至今年7月1日國稅局已處理超過250萬件申請，涉及金額超過28億元。

不法分子的詐騙訊號包括，主動提及「簡易申請流程」的陌生電話或廣告；推廣者在幾分鐘內就確定企業是否符合抵免資格；申請抵免額需要支付大筆預付費；根據申領ERC的百分比收取費用；在對企業本身的稅務狀態沒有任何討論前，推廣者就稱該企業符合申請資格；推廣者故意遺漏關鍵細節，只給出廣泛論調，表明所有雇主都符合申請資格，無需評估雇主的具體情況。

ERC旨在鼓勵雇主在新冠疫情期間不裁員。 這項措施允許符合條件的雇主，抵扣員工的部分工資稅。此抵免的計算方式較為複雜，取決於受經濟環境影響的季度內支付工資總額和員工數量。