Vizio創辦人王蔚 分享經營策略

橙縣華人商會會長胡安瀅（左一）與世華橙縣分會會長張淑華（右一）致贈感謝狀給Vizio公司創辦人王蔚。（記者蕭迪玉／攝影）

橙縣華人 商會及世界華人工商婦女企管協會橙縣分會，日前聯合參訪位在爾灣市的Vizio公司，聽取創辦人兼CEO王蔚（William Wang） 分享成功創業及經營的策略。

出生台灣，青少年時隨家人移居美國的王蔚，大學畢業幾年後就自行創業，30歲前已賺到100萬美金。

王蔚早在1998年時開始研發智慧電視（Smart TV）技術，但或許時機尚未成熟，導致公司賠錢又負債，經歷過企業大起大落的階段。

2002年王蔚捲土重來，攜手合夥人共同創立了Vizio公司，以提供價格親民的電視和先進的智慧功能而聞名，成功將Vizio打造成業內領先品牌。

同時，王蔚還大量投資 於研發，將電腦軟體功能整合到硬體產品中，以提升用戶體驗。使用電視機上附帶的應用程式，用戶可免費觀賞數百個頻道的節目，而播映免費內容所附帶的廣告收入，年成長率達35%，已逐漸成為公司獲利的主要來源。

Vizio於2021年3月在紐約證券交易所上市，王蔚表示，公司的願景是不斷創新，提供無縫且沉浸式的娛樂解決方案。這將包括整合先進技術，如8K解析度和先進的音頻技術，以及不斷改進的SmartCast平台，以提升使用者的內容和流媒體體驗。

王蔚在回答提問時說，感謝父母的培育，給他樂觀開朗的個性，即使負債累累時，仍不乏好夥伴支撐，使他能維持繼續往前的信心。他對年輕的一代的建言是，把握美國自由、開放的環境，放膽追求自己的夢想。