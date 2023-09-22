洛警逮捕快閃搶案嫌犯 後院查獲逾21萬元贓物

調查人員在現場發現總價約21萬8000元的贓物。（取自CHP）

近期洛杉磯 地區「快閃團夥搶劫（smash-and-grab robberies）」頻發，專案組日前在一戶民宅後院，發現價值超過20萬元的被盜商品，逮捕10名嫌犯。

加州 公路巡警局（CHP）9月20日（周三）宣布，在9月13日的行動中，由CHP、洛杉磯市警局（LAPD）合作成立的特別工作組，發現居民區的後院有贓物交易活動，被盜商品存放在帳篷和貨車中。

調查人員在現場發現總價約21萬8000元的贓物，涉及洛杉磯地區至少5家商店被盜的零售物品，包括維多利亞的秘密（Victoria's Secret）、亞馬遜 、CVS、Rite Aid和Ralphs等 。調查人員同時查獲近4萬5000元現金。行動中被捕的10名嫌犯，被描述為來自南洛杉磯康普頓（Compton）社區的三名女性和七名男性。