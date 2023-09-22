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華人學生藝術家 用創作做慈善

記者張宏／洛杉磯報導
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）出席活動，在學生導覽下欣賞孩子們的作品。（記者張宏攝影）
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）出席活動，在學生導覽下欣賞孩子們的作品。（記者張宏攝影）

「Art Can Share Love」2023年慈善藝術節日前舉行，藝術節包括藝術展覽、銷售、拍賣和音樂表演。活動上藝術家作品銷售額的25%和學生藝術家作品銷售額的40%捐贈給St. Jude兒童醫院（St. jude children's research hospital）。藝術節所有門票收入，也全部捐贈給該醫院。

在活動現場陳列和擺放各種形態的藝術作品，有繪畫、雕塑及各式圖案的罐頭，中學生們變身工作人員，如大人般為與會者提供導覽、簽到等服務。

活動主辦方陳偉梅也是LA ART SHOW中國藝術區負責人。她表示，藝術節是由非盈利慈善藝術組織Hello Art World於2020年創立的，致力於透過藝術增進溝通，創造價值和服務社會。成立以來，積極投身公益，為當地醫院籌集資金。

陳偉梅說，藝術節展出的作品，不少是由藝術學校的中學生們創作，這些孩子從四、五歲開始學畫，每周學習數小時。「Art Can Share Love」的「CAN」在英文裡也有罐頭的意思。值得一提的是，在2022年，學生們從美國現代藝術家安迪沃霍(Andy Warhol)標誌性的罐頭作品獲得啟發，創作「立方藝術湯罐頭系列」且首次亮相LA ART SHOW，以售賣藝術罐頭的方式為兒童醫院籌款，觀展人士紛紛慷慨解囊。此次將藝術慈善活動推廣到華人區，現場華裔也是紛紛慷慨解囊，百元千元不等競拍，展示慈善力量。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）出席活動，並在學生導覽下欣賞孩子們的作品。

在活動現場陳列和擺放著各種形態的藝術作品，有繪畫、雕塑還有各式圖案的藝術罐頭。（...
在活動現場陳列和擺放著各種形態的藝術作品，有繪畫、雕塑還有各式圖案的藝術罐頭。（記者張宏／攝影）
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，左）為主辦方陳偉梅頒發感謝狀。（記者張宏／攝...
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，左）為主辦方陳偉梅頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

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