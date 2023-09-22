南加華人買彩券 一周中兩次勁球三獎

南加一名華人男性13日和16日一周連續兩次獲得勁球（Power Ball）三獎，和大獎只差一個數字。（惠康書局提供）

這個華人 是樂透錦鯉嗎？南加一名華人男性13日和16日一周連續兩次獲得勁球 (Power Ball)三獎，和大獎只差一個數字，不僅如此今年5月他還獲得超級樂透(Super Lotto)的三獎。他表示，他一周固定在聖蓋博 谷一家彩券店買兩三次獎券，每次買數百元，只為驗證自己是否夠好運，沒想到真的好運擋不住。

這名該華人購買彩券的書局位於哈仙達岡的惠康書局先後累積中獎金額達到100多萬元。包括兩次奇幻五福頭獎，兩次兆彩(Mega Millions)二獎。 書局工作人員表示，書局多年來開出過多個頭獎和二獎，但是像這樣同一個人能連續三次中三獎的情形也是第一次見。這名幸運兒是一名來自中國大陸的男性，年紀在五、六十歲，在橙縣做生意。一年前開始，他每周會專程來這邊去銀行辦事順便買彩券，因為聽說這家店風水不錯。基本頻率是一周買兩次，每次金額在200元到400元不等。

她說，這個客人每次只買勁球、兆彩和超級樂透，且都是隨機選號，沒有特別號碼要求。今年5月客人中了超級樂透的三獎，獎金大概有1000多元，當時客人很開心，中間也陸續有中一些幾百元的小獎。最近客人買了勁球結果9月13日中了三獎，獎金8700多元，之後16日又中了三獎，獎金5800多元。客人自己都大呼神奇，不敢相信中獎人是自己。因為沒想到相隔三天能兩次中三獎，且號碼和大獎只差一個號碼。勁球是全美發售，要中三獎不是容易的事，至少是幾十萬分之一的機會。

這個男性客人18日又來惠康書局買了300元的勁球彩券，19日再來買兆彩。該工作人員表示，這個客人很有自己的節奏感，每次幾百元一次固定投注在一類獎券。他本身不差錢，買彩券就是為了驗證自己的運氣，畢竟勁球中獎機率很低。客人覺得自己有時運氣是不錯，他連續中獎後還給她發一個小紅包表示感謝。因為三次三獎和頭獎都只差一個數字，客人覺得大獎已在向他招手。

勁球樂透在全美45個州，以及華府、波多黎各及美屬維京群島銷售，每張彩券售價2元。勁球頭獎的中獎機率2億9220萬分之一，同樣在全美發售的兆彩頭獎的中獎機率為3億260萬分之1。