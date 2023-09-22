內陸帝國4學校 獲2023年藍絲帶獎

2023年度全美藍絲帶獎（Blue Ribbon）獲獎學校19日揭曉，內陸帝國（Inland Empire）地區有四所優秀學校獲獎。獲獎學校因學術成績卓越及縮小學業差距而獲得榮譽。值得一提的是，河濱縣科洛納-諾可學區 有兩所學校榜上有名。

獲獎學校包括：博尼塔學區（Bonita USD)的Grace Miller小學；科洛那-諾可學區（Corona-Norco USD）的Eastvale小學，以及John F. Kennedy Middle College高中；艾提萬德小學學區（Etiwanda ESD）的Terra Vista小學。

美國教育部 每年舉辦的全國藍絲帶學校評獎項目獎勵公立及私立小學、初中和高中，以表彰學術卓越，以及彌補學生學業成就差距的學校。2023年的獲獎名單於9月19日（周二）正式公布。

Grace Miller小學校長Leslie Sandoval表示「很自豪能夠成為這所令人難以置信的獲獎學校校長，能與所有敬業的教師和職員們一起工作。校園每個人都很投入，助力每位學生發揮其潛力，所有努力在獲得這項榮譽中得到充分體現。」

Kennedy中學高中校長Petria Gonzales表示，很榮幸能夠獲得這一殊榮，並為學校教職員工、學生和家庭感到自豪，同時也為學校與Norco學院的合作感到自豪。期待著繼續努力。Kennedy中學與諾可社區學院合作，該學院位於該校區所在地，學生們也在社區學院修讀大學課程。

此外，Terra Vista、Miller和Kennedy還被列入了表現優異的高學術成績學校名單，這項殊榮是根據學校學術測試成績而獲選。

Eastvale小學校長Ivy Ewell Eldridge表示，有幸獲得如此崇高的榮譽，這個獎項屬於整個教育社區，全體教職員一直守護著每個孩子。每一天，每一分鐘，實現每個人的承諾。