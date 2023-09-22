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內陸帝國4學校 獲2023年藍絲帶獎

河濱訊

2023年度全美藍絲帶獎（Blue Ribbon）獲獎學校19日揭曉，內陸帝國（Inland Empire）地區有四所優秀學校獲獎。獲獎學校因學術成績卓越及縮小學業差距而獲得榮譽。值得一提的是，河濱縣科洛納-諾可學區有兩所學校榜上有名。

獲獎學校包括：博尼塔學區（Bonita USD)的Grace Miller小學；科洛那-諾可學區（Corona-Norco USD）的Eastvale小學，以及John F. Kennedy Middle College高中；艾提萬德小學學區（Etiwanda ESD）的Terra Vista小學。

美國教育部每年舉辦的全國藍絲帶學校評獎項目獎勵公立及私立小學、初中和高中，以表彰學術卓越，以及彌補學生學業成就差距的學校。2023年的獲獎名單於9月19日（周二）正式公布。

Grace Miller小學校長Leslie Sandoval表示「很自豪能夠成為這所令人難以置信的獲獎學校校長，能與所有敬業的教師和職員們一起工作。校園每個人都很投入，助力每位學生發揮其潛力，所有努力在獲得這項榮譽中得到充分體現。」

Kennedy中學高中校長Petria Gonzales表示，很榮幸能夠獲得這一殊榮，並為學校教職員工、學生和家庭感到自豪，同時也為學校與Norco學院的合作感到自豪。期待著繼續努力。Kennedy中學與諾可社區學院合作，該學院位於該校區所在地，學生們也在社區學院修讀大學課程。

此外，Terra Vista、Miller和Kennedy還被列入了表現優異的高學術成績學校名單，這項殊榮是根據學校學術測試成績而獲選。

Eastvale小學校長Ivy Ewell Eldridge表示，有幸獲得如此崇高的榮譽，這個獎項屬於整個教育社區，全體教職員一直守護著每個孩子。每一天，每一分鐘，實現每個人的承諾。

學區 教育部

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