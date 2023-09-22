防蚊蟲 政府免費資源可利用
防蚊蟲需要社區各家各戶的共同努力。在自家後院做好防蚊蟲措施的同時，也可以監督周圍環境。如果社區有廢棄泳池或對環境有害的區域，可以致電聖蓋博谷蚊蟲管控局（San Gabriel Valley Mosquito&Vector Control District），將會有工作人員前來處理。
聖蓋博谷蚊蟲管控局是洛杉磯縣五個獨立蚊蟲管控局之一，主要負責聖蓋博谷的26個城市和縣屬地，西北至巴沙迪那（Pasadena），南至蒙特利公園市，艾爾蒙地，工業市（Industry），東至波莫那（Pomona），克萊蒙（Claremont）。該局除了蚊子，還負責處理黑蒼蠅（black fly，也是一種可傳染病毒的蟲子）和蠓蟲（midge）。
民眾若發現鄰里有設施可能會生成蚊蟲，可以向聖蓋博谷蚊蟲管控局舉報，網址為：https://sangabrielvalley.leateamapps.com/public-service-request.html。居民也可以通過該網址申請免費家庭諮詢，會有專員來家裡做評估，幫助消除蚊子隱患。
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