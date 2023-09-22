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外來種入侵 今夏蚊子多又毒 「Aedes」超難對付

記者王若然／羅斯密報導
入侵蚊子物種Aedes蚊子，為黑白花紋。（取自CDC）
入侵蚊子物種Aedes蚊子，為黑白花紋。（取自CDC）

加州居民普遍有感，今夏蚊子特別多。午後出門轉一圈，身上就可能被咬了好幾個大包。在一些加州居民的印象中，以往夏季並不覺得蚊子多，為何今年不堪蚊子叮咬？其中原因，除了今年的氣候特殊，還有近幾年一種外來蚊子物種的侵入。

聖蓋博谷蚊蟲管控局（San Gabriel Valley Mosquito&Vector Control District）經理法奈德（Jason Farned）近日與羅斯密（Rosemead）市府合作，舉辦防蚊知識普及里民大會，詳細介紹了今夏蚊子的情況以及如何有效預防蚊蟲。

法奈德介紹說，今年旺盛的雨水，加上隨之而來的一連串高溫天氣，成為了蚊子生長的溫床，導致今年的蚊子特別多。對於一些在加州生活幾十年的老居民，可能印象中以前並不覺得蚊子是個大問題，近幾年才覺得蚊子猖獗，另一個原因就是外來蚊子物種的入侵。

南加州，傳播疾病的主要有兩大蚊子物種，一種是「本地」的Culex蚊子，一種是2011年入侵的Aedes蚊子。相較於Culex蚊子，Aedes蚊子更加難對付，它們是通過船隻貿易，從非洲及東南亞侵入美國的蚊子物種。

Aedes主要有三個難纏的特徵，一是比起本地蚊子主要在傍晚活動，Aedes可以全天活動，也就是說，一天不論什麼時候，當人們在戶外時，都要小心這種蚊子；二是這種蚊子可以選定目標，反覆圍繞同一個人叮咬。法奈德說，有時候人們腳踝一下子有好多包，就很可能是同一隻蚊子的「傑作」；三是Aedes蚊子可以在室內生存，容易融入人類生活，並將人類的血液當作主要食物。

因為蚊子可以傳播病毒的屬性，世界衛生組織將其列為「最致命的動物」。具體來說，按照每年致人類死亡案例計算，鯊魚和狼平均每年殺死10人，大象和獅子每年平均導致100人死亡，而蚊子因傳播疾病每年平均導致100萬人死亡，是最致命的動物。因為人類也可以傳染疾病，被列為第二大致命的動物，平均每年導致47萬5000人死亡。

被加州和地方衛生局特別提醒的西尼羅病毒（West Nile virus），就是蚊子傳播的一大病毒。根據政府部門的相關資料，加州2023年已經有98例人類病例，而2022年全年有40例。法奈德說，洛杉磯縣因為人口稠密，相較其他縣，更容易爆發病例。每150個感染西尼羅病毒的病例中，就有一個是中樞神經受到攻擊的嚴重病例。

除了西尼羅病毒，蚊子還可以傳播病毒導致屈公熱（Chikungunya Fever）、黃熱病（Yellow Fever）以及茲卡病毒感染症（Zika virus infection）

Culex蚊子屬於本地物種。（取自CDC）
Culex蚊子屬於本地物種。（取自CDC）

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